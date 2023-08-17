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Украина вне G20: Кулеба рассказал, почему не все еще потеряно

Дмитрий Кулеба заявил, что Украина работает над взаимодействием с G20, чтобы ее голос там услышали

сегодня, 13:17
Автор:
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Кравцев Сергей
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Продолжается работа над "определенным форматом взаимодействия с G20", чтобы позиция Украины на саммите была услышана. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. 

Украина вне G20: Кулеба рассказал, почему не все еще потеряно

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Телеведущие поинтересовались у Дмитрия Кулебы, почему Россию пригласили на саммит G20, а Украину – нет. На это министр ответил, что Россия на сегодняшний день является полноценным членом G20, ее оттуда никто не исключал. Есть еще один момент – Индия и РФ – это достаточно тесные партнеры.


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Кроме того, Кулеба добавил: "Не факт, что Путин туда еще поедет". 

Отвечая на вопрос, какие шаги намерена делать Украина, чтобы попасть на саммит G20, дипломат сказал, что "с Индией есть диалог, есть уровень коммуникации".

"Представитель Индии участвовал в последней встрече в Саудовской Аравии, как и представитель Китая, что очень разозлило россиян. Мы работаем над, скажем так, определенным форматом взаимодействия с G20, чтобы голос Украины там был услышан", – отметил Дмитрий Кулеба.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина не намерена отказываться от своих территорий для вступления в НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг имеет ясную позицию по Украине. Об этом в эфире "Завтрака с 1+1" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Также издание "Комментарии" сообщало – высказанная главой канцелярии генерального секретаря НАТО Стианом Йенсеном идея, чтобы Украина отказалась от части территорий, ради получения членства в Альянсе вызвала предсказуемый резонанс. Ей заинтересовались в России, а в Украине жестко раскритиковали. При этом, в самом НАТО уверяют, что все страны-члены блока едины в своей позиции относительно полной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. Но, как известно, дыма без огня не бывает. Почему появилось (и уже не первый раз) подобное убийственное для Украины и демократического мира предложение? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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