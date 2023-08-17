Отказ от территорий для вступления в НАТО: в МИД рассказали – могут ли начаться торги

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Кравцев Сергей
Украина не намерена отказываться от своих территорий для вступления в НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг имеет четкую позицию по Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Завтрака с 1+1" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников
Дмитрий Кулеба отметил, генсек НАТО Столтенберг и Енссен, который и сделал скандальное заявление о возможности отказа Украины от своих территорий взамен на членство в НАТО, — это разные люди, а позиция генерального секретаря НАТО остается стойкой.
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По его словам, сейчас власти Украины делают все возможное, чтобы вопрос с членством Украины в НАТО был решен как можно быстрее и уже не возникали подобные разговоры, которые больше походи на манипуляции.
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Также издание "Комментарии" сообщало – высказанная главой канцелярии генерального секретаря НАТО Стианом Йенсеном идея, чтобы Украина отказалась от части территорий, ради получения членства в Альянсе вызвала предсказуемый резонанс. Ей заинтересовались в России, а в Украине жестко раскритиковали. При этом, в самом НАТО уверяют, что все страны-члены блока едины в своей позиции относительно полной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. Но, как известно, дыма без огня не бывает. Почему появилось (и уже не первый раз) подобное убийственное для Украины и демократического мира предложение? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
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