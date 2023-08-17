logo

BTC/USD

28567.30

ETH/USD

1791.45

LTC/USD

75.24

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

41.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Отказ от территорий для вступления в НАТО: в МИД рассказали – могут ли начаться торги
commentss НОВОСТИ Все новости

Отказ от территорий для вступления в НАТО: в МИД рассказали – могут ли начаться торги

Глава МИД уверяет, что никакой торговли территориями за возможность Украины стать членом НАТО не будет

сегодня, 10:42
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Украина не намерена отказываться от своих территорий для вступления в НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг имеет четкую позицию по Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Завтрака с 1+1" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Отказ от территорий для вступления в НАТО: в МИД рассказали – могут ли начаться торги

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Дмитрий Кулеба отметил, генсек НАТО Столтенберг и Енссен, который и сделал скандальное заявление о возможности отказа Украины от своих территорий взамен на членство в НАТО, — это разные люди, а позиция генерального секретаря НАТО остается стойкой. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Президент неоднократно общался с генеральным секретарем Столтенбергом, я поддерживаю с ним очень тесные отношения и уверяю вас, что позиция генсека абсолютно четкая и именно такая, как у Украины, — никакой торговли украинскими территориями быть не может", — подчеркнул глава МИД Украины.

По его словам, сейчас власти Украины делают все возможное, чтобы вопрос с членством Украины в НАТО был решен как можно быстрее и уже не возникали подобные разговоры, которые больше походи на манипуляции.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Белом доме отреагировали на разговоры о членстве Украины в НАТО в обмен на территории.

Также издание "Комментарии" сообщало – высказанная главой канцелярии генерального секретаря НАТО Стианом Йенсеном идея, чтобы Украина отказалась от части территорий, ради получения членства в Альянсе вызвала предсказуемый резонанс. Ей заинтересовались в России, а в Украине жестко раскритиковали. При этом, в самом НАТО уверяют, что все страны-члены блока едины в своей позиции относительно полной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. Но, как известно, дыма без огня не бывает. Почему появилось (и уже не первый раз) подобное убийственное для Украины и демократического мира предложение? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DWZUnsO7xcA&feature=youtu.be
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!