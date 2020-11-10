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Украина упрекнула Никарагуа в недружелюбности

Украинский МИД резко отреагировал на поездку посла Никарагуа в Крым

сегодня, 15:34
Автор:

Сергей Медведев

Тема возврата Крыма в Украине всегда вызывает резонанс. Но иногда внешняя политика МИДа принимает достаточно интересные формы. Так, дипломаты решили публично выразить свое неудовлетворения представителям Никарагуа. Недовольство вызвал тот факт, что  Посол страны Альба Асусена Торрес приезжала с визитом в Крым. На полуострове решили открыть представительство Никарагуа в РФ.

Украина упрекнула Никарагуа в недружелюбности

Украинское внешнеполитическое ведомство не замедлило отреагировать на подобное. В частности, на официальном сайте МИДа появилось сообщение:

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с незаконным и несогласованным с Украиной визитом посла Республики Никарагуа в Российской Федерации госпожа Альбы Асусена Торрес в Автономную Республику Крым, Украина, для вручения так называемому "Почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в г. Симферополь" Олегу Белавенцеву консульского патента."

В своем сообщении украинские дипломаты напоминают, что уже неоднократно предупреждали своих никарагуанских коллег о недопустимости подобных действий. Поскольку предупреждения силы не возымели, Украина приступила к процессу наложения санкций, говорится в сообщении украинского МИДа.

Как сообщал портал "Комментарии", Украина презентовала в Брюсселе "Крымскую платформу", которая должна помочь деоккупации полуострова. Как заявила заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, НАТО интересует такая инициатива, так как альянс знает о нынешней ситуации у Черного моря, добавив, что на данный момент обсуждаются пути интегрирования "Крымской платформы" в ЕС. В Министерстве иностранных дел сообщили, что первый саммит инициативы запланирован на следующий год.


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Источник: https://mfa.gov.ua/news/zayava-mzs-ukrayini-shchodo-nezakonnogo-vidkrittya-respublikoyu-nikaragua-pochesnogo-konsulstva-v-avtonomnij-respublici-krim-ukrayina
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