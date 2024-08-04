Украина укрепляет связи с Африкой: детали визита Кулебы в три страны

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Slava Kot
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершит зарубежные визиты с 4 по 8 августа. Главный украинский дипломат посетит Малави, Замбию и Маврикий. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников
В МИД Украины указывают, что глава дипломатического ведомства Дмитрий Кулеба совершит четвертое турне в страны Африки.
Министерство иностранных дел отмечает, что Кулеба проведет встречи и переговоры с руководством государств, министрами иностранных дел, деловыми и культурными кругами в Лилонгве, Лусаке и Порт-Луи.
Основой целью встречи станет развитие двусторонних отношений на основе общих интересов. В Малаве главные темы переговоров будут касаться продовольственной безопасности африканской страны благодаря украинскому зерну, а также обмену опытом и технологиями в сфере сельского хозяйства. В Замбии Кулеба будет говорить о политическом диалоге и международном сотрудничестве. Основой темы визита в Маврикий будет участие в привлечении африканских инвестиций и бизнеса в восстановление Украины.
Также ключевой темой разговора со всеми странами станет участие африканских государств в процессе для установления справедливого мира в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что повстанцы-туареги с территории Мали взяли в плен российских наемников из "ЧВК Вагнер" и предлагают их передать Украине.
Также "Комментарии" писали о первых заявлениях Кулебы во время его визита в Китай.
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