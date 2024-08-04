logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Украина укрепляет связи с Африкой: детали визита Кулебы в три страны
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина укрепляет связи с Африкой: детали визита Кулебы в три страны

Дмитрий Кулеба посетит Малави, Замбию и Маврикий для установления и развития двусторонних отношений между странами.

сегодня, 12:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершит зарубежные визиты с 4 по 8 августа. Главный украинский дипломат посетит Малави, Замбию и Маврикий. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Украина укрепляет связи с Африкой: детали визита Кулебы в три страны

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

В МИД Украины указывают, что глава дипломатического ведомства Дмитрий Кулеба совершит четвертое турне в страны Африки.

"Четвертое Африканское турне главы МИД направлено на продолжение развития отношений со странами Африки. Все три страны — Малави, Замбию и Маврикий — министр иностранных дел Украины посетит впервые в истории", — сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Министерство иностранных дел отмечает, что Кулеба проведет встречи и переговоры с руководством государств, министрами иностранных дел, деловыми и культурными кругами в Лилонгве, Лусаке и Порт-Луи.

Основой целью встречи станет развитие двусторонних отношений на основе общих интересов. В Малаве главные темы переговоров будут касаться продовольственной безопасности африканской страны благодаря украинскому зерну, а также обмену опытом и технологиями в сфере сельского хозяйства. В Замбии Кулеба будет говорить о политическом диалоге и международном сотрудничестве. Основой темы визита в Маврикий будет участие в привлечении африканских инвестиций и бизнеса в восстановление Украины.

Также ключевой темой разговора со всеми странами станет участие африканских государств в процессе для установления справедливого мира в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что повстанцы-туареги с территории Мали взяли в плен российских наемников из "ЧВК Вагнер" и предлагают их передать Украине.

Также "Комментарии" писали о первых заявлениях Кулебы во время его визита в Китай.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости