Украина укрепляет связи с Африкой: детали визита Кулебы в три страны

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершит зарубежные визиты с 4 по 8 августа. Главный украинский дипломат посетит Малави, Замбию и Маврикий. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

В МИД Украины указывают, что глава дипломатического ведомства Дмитрий Кулеба совершит четвертое турне в страны Африки.

"Четвертое Африканское турне главы МИД направлено на продолжение развития отношений со странами Африки. Все три страны — Малави, Замбию и Маврикий — министр иностранных дел Украины посетит впервые в истории", — сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Министерство иностранных дел отмечает, что Кулеба проведет встречи и переговоры с руководством государств, министрами иностранных дел, деловыми и культурными кругами в Лилонгве, Лусаке и Порт-Луи.

Основой целью встречи станет развитие двусторонних отношений на основе общих интересов. В Малаве главные темы переговоров будут касаться продовольственной безопасности африканской страны благодаря украинскому зерну, а также обмену опытом и технологиями в сфере сельского хозяйства. В Замбии Кулеба будет говорить о политическом диалоге и международном сотрудничестве. Основой темы визита в Маврикий будет участие в привлечении африканских инвестиций и бизнеса в восстановление Украины.

Также ключевой темой разговора со всеми странами станет участие африканских государств в процессе для установления справедливого мира в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что повстанцы-туареги с территории Мали взяли в плен российских наемников из "ЧВК Вагнер" и предлагают их передать Украине.

Также "Комментарии" писали о первых заявлениях Кулебы во время его визита в Китай.