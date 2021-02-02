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Украина сделала еще один шаг для вступления в НАТО

Это часть Плана действий для членства в НАТО

сегодня, 13:00
Автор:

Гриниченко Дима

Украина еще на один шаг приблизилась к вступлению в НАТО. Для присоединения к Плану действий для членства в альянсе наша страна должна будет установить демократический контроль общества над Вооруженным силами Украины. Об этом во время брифинга заявил министр обороны Андрей Таран, передает пресс-служба МОУ.

Украина сделала еще один шаг для вступления в НАТО

ВСУ. Фото: ТСН

Он отметил, что в данный момент оборонное министерство находится на этапе превращения в эффективную структуру, которая действует под руководством и контролем гражданских лиц, а также способна обеспечивать демократический общественный контроль за военными.

Также в министерстве создают интегрированную оборонную институцию евроатлантического типа, что означает чешское очертание полномочий, ответственности и отчетности ключевых руководителей.

Министр обороны напомнил, что еще в августе он подписал приказ о реализации проекта "Демократический гражданский контроль". Он отметил, что этот принцип повысит эффективность управления военной сферой и обеспечит приверженность верховенству права.

Таран подчеркнул, что гражданское управление оборонной сферой является евроатлантическим императивом, который никто не имеет право поставить под сомнение. 

Результатом проекта станет разработка официального документа под названием "Демократическое управление в сфере обороны", который приблизит министерство обороны к стандартам НАТО.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Верховная Рада Украины разрешила допуск военных иностранных государств на территорию нашей страны.

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Источник: https://www.mil.gov.ua/news/2021/02/01/demokratichnij-czivilnij-kontrol-nad-zbrojnimi-silami-umova-nashogo-chlenstva-v-nato-i-ne-mozhe-buti-postavlena-pid-sumniv-andrij-taran/
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