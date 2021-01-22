Маски для военных: каким образом Хомчак может быть причастен к попытке «замять» коррупционный скандал в ВСУ

В прошлом году на вымогательстве взятки в 1 млн грн за право продать ВСУ медицинские маски для военных погорели начальник управления Командования Медицинских сил вместе с офицером медслужбы одной из бригад ВСУ, должностным лицом Государственной инспекции энергетического надзора и посредником. Позже эта история исчезла со страниц СМИ, а отстраненный от должности командующий Медицинских сил Игорь Хоменко готовится вернуться обратно. Экс-нардеп и известная волонтер Оксана Корчинская заявляет, что к тому, чтобы "замять" дело присоединился друг Хоменко — главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, который с самого начала делал все возможное, чтобы этот скандал вообще не получил огласку.



Руслан Хомчак

Известно, что сегодня это дело завершилась тем, что главному подозреваемому в несколько раз уменьшили залог.

"... как и все в нашей стране завершается. Этому человеку (пойманному на вымогательстве взятки, — ред) залог уменьшили с 13 млн, или 16 млн грн, не помню уже точно, до 538 тыс. грн. И насколько я знаю, за этим процессом внимательно следил главнокомандующий Хомчак и его представителей часто видели в суде. А дальше, у полковника Фурдика, у которого зарплата была около 20 тыс. грн в месяц, удивительным образом эти 538 тыс. грн появились на следующий же день. И все, он на свободе", — рассказывает Корчинская.

Командующего Медицинскими силами ВСУ Игоря Хоменко из-за скандала так и не уволили, отмечает волонтер. Более того, она заявляет, что Хомчак намерен вернуть товарища на должность при первой же возможности.

"Его (Хоменко, — ред.) отстранили, но реально он до сих пор является де-факто тем, кто все там решает. Они оставили исполняющим обязанности человека, достаточно порядочного человека, но тот без Хоменко не имеет права ни на шаг влево, ни вправо. Об этом даже все в госпиталях знают, это знает и центральный военный госпиталь, и тот официально находится в распоряжении министра обороны, но в реальности и де-факто он продолжает руководить медицинским войсками, тендерами и так далее", — заметила Корчинская.

Она добавляет, что Хоменко и Хомчак находятся в тесных отношениях. Поэтому за Хоменко даже собирали подписи.

"Недавно к нашим профессоров приезжали, и я разговаривала с академиками, к которым генерал Хоменко прислал начальника Харьковского госпиталя, который уже полгода занимает эту должность, несмотря на то, что он был задействован в страшном скандале в Одессе, когда оба, полковник и майор, в страшном алкогольном опьянения попали в ДТП. Так вот он появился в Институте неотложной хирургии Академии наук — у академика Бойко, а это действительно святой человек. Явился к нему с просьбой подписать письмо в поддержку генерала Хоменко. Академик подписал это письмо, потому что он не знал о скандале с масками, и о китайских ИВЛ, которые закупили по высоким ценам в нескольких госпиталях. В Ирпенском госпитале, к слову, эти ИВЛ так и не работают", — рассказала волонтер.

Корчинская говорит, что в своей безнаказанности и скором возвращению на должность Хоменко фактически уверен.

"К сожалению, генерал Хоменко в личном общении рассказывает, и это кстати сам Хомчак как подтверждает — что они его скоро вернут", — сказала она.

Волонтер отмечает, что подозреваемого во взятке на 1 млн грн за маски полковника Фурлика знает лично. Он очень осторожный человек, и никогда бы не пошел сам на такое преступление.

"... вымогательство 1 млн., даже представить не могу. Поэтому, я так понимаю, что полковник Фурдик — это лишь исполнитель. Ходили слухи среди начальников госпиталей — я спрашивала об этой ситуации, но они боятся говорить. Потому, опять же, Хоменко это — близкий друг Хомчака, — отметила Корчинский и добавила, что по госпиталям накануне решения о снижении залога для Фурдика ходили слухи о команде собрать 1 млн грн. — между собой обсуждали врачи в госпиталях, что у них есть разнарядка собрать 1 млн грн. Когда мы поинтересовались, а на что же собирают — залог же был 13 млн. Но потом все стало понятно, и залог за несколько дней буквально снизили до 538 тыс. грн. Куда ушли остальные полмиллиона можно только догадываться, и если верить сплетням, то — судьям".

Как известно, во времена командования Хомчака, в ВСУ произошло уже несколько громких коррупционных скандалов: маски, ИВЛ, бронежилеты, которые не прошли испытаний, переплаты на вооружении и тому подобное.

Сам Хомчак, тем временем, получил очередные служебные квартиры и бесплатную земельный участок под Киевом. Предварительно же полученные квадратные метры от Минобороны, Хомчак, по данным волонтера Тополя, уже успел приватизировать .

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