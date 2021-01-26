Рада разрешила допуск иностранных военных в Украину

Верховная Рада Украины приняла решение, которое разрешает допускать военных иностранных государств на территорию страны в 2021 году. Постановление Парламента необходимо для участия украинских союзников в совместных военных учениях, об этом стало известно из онлайн трансляции заседания Рады.

Военные США. Фото: Багнет

Решение поддержали 320 народных избранников, голос против отдали лишь 12 депутатов Рады.

Речь идет о законопроекте под номером 4499, который одобряет решение Президента Украины о разрешении допуска подразделений вооруженных сил иностранных государств на территорию нашей страны для проведения военных учений.

На проведение военных учений в Бюджете Украины на 2021 год заложено более 38,5 миллиона гривен. Деньги на учения будут направлены из годового бюджета Министерства обороны Украины.

В 2021 году в Украине планируется проведение 8 военных учений, в которых примут участие военнослужащие США, Великобритании, Польши, Румынии, а также военные сил альянса НАТО.

Принятый Радой документ регулирует численность солдат иностранных государств, их вооружение, а также пребывание и дислокацию на территории Украины во время военных учений.

Пояснительная записка законопроекта гласит, что расходы будут профинансированы из ассигнований Госбюджета 2021 года.

В 2018 году на территории Украины уже проходили совместные военные учения с НАТО, а Президент Зеленский во время открытия учений заявил о приверженности нашей страной евроатлантического курса и отметил, что учения помогут адаптироваться к высоким стандартам НАТО.

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