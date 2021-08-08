Украина призывает Запад продолжить давление на Москву из-за вторжения РФ в Грузию

Министерство иностранных дел Украины призывает все международное сообщество и весь цивилизованный мир продолжить давление на Москву, пока территории Абхазии и Южной Осетии не будут возвращены под контроль Грузии. Как информирует издание "Комментарии", об этом говорится в заявлении МИД Украины в связи с годовщиной агрессии России против Грузии.

Флаги Украины и Грузии - фото Украинская правда

В заявлении идет речь о том, что Киев призывает весь цивилизованный мир и дальше ставить Россию перед фактом, что стоит выполнить свои же гарантии по прекращению вооруженной агрессии от 12 августа 2008 года. Помимо прекращения агрессии Россия должна вывести своих армейцев с Абхазии и Южной Осетии, забрать всю военную технику и возвратить эти грузинские земли под контроль официального Тбилиси.

МИД акцентируют внимание на том, что только Россия несёт ответственность за катастрофическую гуманитарную ситуацию на этих территориях и должна сделать всё, чтобы правозащитные организации имели доступ на оккупированные территории, где сегодня руководит Россия. Стоит напомнить, что 13 лет назад 8-го августа российские вооруженные силы вторглись на территорию суверенного государства Грузия после намерения официального Тбилиси начать контролировать территории самопровозглашенных республик Южная Осетия и Абхазия. На сегодняшний день абсолютно все государства в мире, за исключением лишь нескольких стран, а именно России, Венесуэлы, Никарагуа и Науру, называет земли Южной Осетии Абхазии такими, которые сегодня оккупировала Россия.

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