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Главная Новости Политика внешняя политика Грузия в отличие от Украины уже готова к вступлению в НАТО – генерал США
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Грузия в отличие от Украины уже готова к вступлению в НАТО – генерал США

На саммите в Бухаресте в 2008 году НАТО решил, что Украина и Грузия будут членами Альянса

сегодня, 19:03
Автор:

Дмитрий Симоненко

 Украина пока не готова для вступления в Североатлантический Альянс – об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес во время сегодняшнего выступления  на Киевском форуме по безопасности-2020. В то же время, по его словам, Грузия уже показала готовность для присоединения к НАТО. Об этом сообщает "Европейская правда".

Грузия в отличие от Украины уже готова к вступлению в НАТО – генерал США

"Я верю, что Грузия должна стать членом НАТО прямо сейчас. Для Украины это займет немного больше времени", — сказал Ходжес.

Также, он подчеркнул, что не сомневается в том, что рано или поздно Украина будет готова для этого шага, "как несколько лет назад об этом говорил президент Буш", но стране нужно приложить еще немного усилий.

Некоторое время назад генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал Грузию одним из важнейших партнеров НАТО, который будет содействовать укреплению Альянса. При этом НАТО признает и стремление Украины стать членом Североатлантической организации. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили озабочен судьбой родной страны из-за пророссийской власти.


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