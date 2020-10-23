Грузия в отличие от Украины уже готова к вступлению в НАТО – генерал США

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Дмитрий Симоненко
Также, он подчеркнул,
что не сомневается в том, что рано или поздно Украина будет готова для этого
шага, "как несколько лет назад об этом говорил президент Буш", но
стране нужно приложить еще немного усилий.
Некоторое время назад генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал Грузию одним из важнейших партнеров НАТО, который будет содействовать укреплению Альянса. При этом НАТО признает и стремление Украины стать членом Североатлантической организации.
Ранее "Комментарии" писали о том, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили озабочен судьбой родной страны из-за пророссийской власти.
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