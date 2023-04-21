Украина присоединилась к еще одному механизму ЕС

Украина стала 36 государством-участником Механизма гражданской защиты ЕС — инициативы, по которой украинцам поступили тысячи тонн гуманитарной помощи во время полномасштабной войны, развязанной РФ. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу Европейской Комиссии.

Україна - це Європа

Подписание соглашения о присоединении состоялось во время визита Комиссара ЕС по гуманитарной помощи и управлению кризисными ситуациями Янеза Ленарчича в Киев. С украинской стороны документ подписал министр внутренних дел Игорь Клименко, передает DW. Благодаря этому механизму, ЕС направлял Украине экстренную помощь с начала полномасштабной войны, развязанной РФ, в том числе более 88 тысяч тонн оборудования, продуктов питания и медикаментов, а недавно — более тысячи генераторов, отметили в Еврокомиссии.

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"Теперь, являясь полноправным членом, Украина также сможет направлять помощь через Механизм в то время, когда другая страна окажется в кризисной ситуации", — говорится в сообщении.

"С 2022 года Механизм обеспечил Украине тысячи тонн гуманитарной помощи, теперь Украина будет иметь место за столом", — прокомментировал подписание соглашения глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас в Twitter.



Кроме того, Еврокомиссия объявила о выделении дополнительных 55 миллионов евро гуманитарной помощи Украине в дополнение к 145 миллионам евро, уже предоставленным в начале этого года. Как отметили в пресс-службе ЕК, это финансирование будет направлено на подготовку к следующей зиме. С момента создания в 2001 году механизм гражданской защиты ЕС был задействован в более чем 600 чрезвычайных ситуациях и кризисах в ЕС и за его пределами. Он направлен на укрепление сотрудничества между 27 странами ЕС и девятью государствами-участниками, среди которых Исландия, Норвегия, Сербия, Северная Македония, Черногория, Турция, Босния и Герцеговина, Албания и теперь Украина, в сфере гражданской защиты с целью улучшения предотвращения, готовность и реагирование на катастрофы.

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