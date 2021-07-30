Украина примет участие в миротворческой миссии в Боснии

Украина отправит своих миротворцев в Боснию и Герцеговину в пределах миссии Европейского Союза "Алтея". Соответствующее решение было принято на заседании СНБО на Донбассе. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов. Фото: Epravda

Во время заседания было принято решение о том, что Украина направит национальный персонал для поддержки партнеров в рамках миротворческой миссии "Алтея".

Операция "Алтея" состоит в надзоре за военным выполнением Дейтонского мирного соглашения В 1995 году на территории Боснии и Герцеговины.

Ранее "Комментарии" писали, что в результате нападения 4 человека убиты, еще несколько ранены. 2 апреля джихадисты атаковали лагерь монопрофильных комплексной миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (MINUSMA) в городе Агелоке, в округе Тессалит, которые находится северо-востоке страны. Для эвакуации раненых миротворцев из зоны обстрела была использована авиация. Как говорится в сообщении миссии ООН, нападение террористов были отражены с потерями для нападавших. Пока ни одна из организации не взяла на себя ответственность за инцидент.



Также, согласно подсчетам Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, общее число жертв в результате конфликта на востоке нашей страны составляет 42,500 — 45,500 тысячи человек.

Из этого числа: • 13,200-13,400 — погибшие (по меньшей мере марта 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных, и, как минимум, 5800 человек находятся в вооруженных группах) • 29 600-33 600 — были ранены (7 000-9 000 гражданских лиц, 9 800-10 800 военных Украине, и 12 800-13 800 человек находятся в вооруженных группах).



Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что в США назвали препятствие для окончания войны на Донбассе . Спикер посольства США в Украине Дэниел Лэнгенкэмп подчеркнул, что завершение войны должно произойти благодаря дипломатическим усилиям всех сторон, в том числе и России, которая ответственна за начало противостояния.







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