Украина получит 88 миллионов фунтов финансовой помощи от Великобритании – Зеленский и Джонсон

Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Великобритании после переговоров объявили, что Украина получит новый пакет финансовой помощи. Об этом сообщает пресс-служба ОП. Высшие представители государств провели встречу в Киеве, 1 февраля, для обсуждения вопросов противостояния российской агрессии и углубления дальнейшего стратегического партнерства. Так, согласно совместному заявлению, Великобритания заинтересована в энергетической независимости Украины и намерена поддерживать ее "зеленую" трансформацию. Поэтому Премьер-министр Джонсон объявил о пакете новой финансовой помощи в размере 88 миллионов фунтов стерлингов.

Зеленский и Джонсон - фото из открытых источников

Что касается вопроса военной безопасности, Соединенное Королевство и в дальнейшем отдано "независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".

“Соединенное Королевство стоит бок о бок с Украиной перед лицом российской агрессии, которая продолжается и представляет угрозу миру и безопасности в регионе, подрывает глобальный порядок. Лидеры подчеркнули, что право каждого украинца есть определять свое будущее”, – говорится в сообщении.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник 1 февраля посетит Украину. Какие ожидания от этого визита? Что можно сказать об отношениях Киева и Лондона в последнее время? Новая ось Украина-Польша-Великобритания может стать эффективным оборонительным союзом У политолога, профессора кафедры международных отношений НАУ Максима Яли ожидания от визита Бориса Джонсона в Украину – самые позитивные. Он также обращает внимание, что буквально вчера глава МИД Великобритании внесла в парламент законопроект о санкциях против ближайшего окружения Путина в случае новой военной агрессии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!