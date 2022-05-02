Украина получила 495 млн евро от трех стран – глава Минфина

В государственный бюджет Украины поступил грант в размере 495 миллионов евро. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр финансов СергейМарченко.

Глава Минфина заявил, что деньги поступили от США, Норвегии и Австрии. Фото: Facebook/Сергей Марченко

По его словам, в государственную казну пришли деньги от доноров Всемирного Банка, в рамках программы Второго транша для политики развития в сфере экономического восстановления Украины.

"Грант в размере 495 млн евро. Это средства от США, Норвегии и Австрии. В ближайшее время готовится привлечение очередной грантовой поддержки от США в размере $500 млн", – написал глава Минфина.

В марте Марченко заявлял, что после начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину международные учреждения и организации продолжают оказывать поддержку нашей стране.

В частности, по его словам, украинский бюджет получит 3 млрд евро, а на счета Госказначейства была перечислена помощь от МВФ (Международный валютный фонд – Comments.ua) в размере 1,4 миллиарда долларов.

Марченко также сообщил, что от Всемирного банка сумма помощи на тот момент составляла 312 миллионов евро, а Европейского инвестиционного банка – 639 миллионов евро.

Кроме этого, как отметил министр финансов, правительство Италии в то время предоставило грантовую помощь в размере 110 миллионов евро, а перед этим было подписано соглашение с Французским агентством развития на сумму 300 миллионов евро сроком на 15 лет на льготных условиях.

Напомним, в декабре 2020 года Всемирный банк принял решение выделить Украине 300 миллионов долларов по проекту модернизации системы социальной поддержки населения.

Решение тогда было принято в связи с тем, что из-за пандемии коронавируса за чертой бедности в нашей стране могут оказаться более миллиона человек.

До этого Европейский Союз выделил Украине 600 миллионов евро макрофинансовой помощи. По словам главы правительства, это первый из двух траншей, о которых Украины и ЕС договорились в июле нынешнего года.

Исполнительный вице-президент Еврокомисии Валдис Домбровскис отметил, что этот транш является показателем солидарности Евросоюза с Украиной.

Ранее сообщалось, что после того, как президент США Джо Байден подписал документ о передаче Украине нового пакета военной помощи, в экспертных кругах всерьез заговорили о том, что Украина может закрыть свое воздушное пространство и более эффективно сбивать российские вражеские ракеты и самолеты-истребители.

В свою очередь, посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что между принятием решения о поставках оружия из США и началом поставки – минимальный промежуток времени.





















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