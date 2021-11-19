Сергей Марченко: кого пригрела власть



















Провал планов по выполнению бюджета, невыполнение обещаний, сомнительные связи, возможная причастность к коррупционным схемам, неоправданные политические амбиции. Все это не только может включить министра финансов Сергея Марченко в список кандидатов на увольнение в ходе ближайшей кадровой ротации в Кабмине, но и заставить задуматься о сотрудничестве с чиновником его потенциальных политических партнеров. Ряд сведений о Марченко, которые могут стать подтверждением вышесказанного — в материале издания "Комментарии".

Сергей Марченко - фото: Минфин Украины

Мог ли Марченко быть причастным к выводу средств

Сергея Марченко в правительстве относят к условному "западному" крылу чиновников. Формально, их называют частью бюрократического наследства, которая досталась президенту Владимиру Зеленскому от предшественника, Петра Порошенко. Ведь именно в этот период в органы власти активно заходили "реформаторы", поддерживаемые западными донорами и международными партнерами Украины. Тем не менее, на самом деле "западником" Марченко можно назвать с большой натяжкой. У него нет модного западного образования, он обычный выпускник Налоговой академии в Ирпене, который сразу после выпуска пошел работать по специальности — в Минфин, налоговую, Секретариат Кабмина.

Первой более-менее значимой должностью оказалась позиция эксперта при Администрации Президента Виктора Януковича. В первой половине своей каденции украинский глава еще рассчитывал на поддержку запада и советники предложили для улучшения имиджа создать Координационный центр экономических реформ. Организацию возглавил инвестбанкир Александр Данилюк, который специализировался на инвестициях в восточноевропейские активы. В переводе с канцелярита это означает — искал желающих купить недооцененные заводы и недвижимость в Украине. Однако в тот момент Данилюк мог иметь связи в правительстве. Ведь в его биографии на Википедии есть упоминания о нем, как о советнике премьер-министра Юрия Еханурова еще в 2005 году. Там же упоминается и якобы "участие" Данилюка в приватизации "Криворожстали".

Чем занимался Марченко в Администрации — доподлинно неизвестно. На сайте Минфина указано, что он принимал участие в разработке Бюджетного кодекса, "принятого в 2014 году". Однако общеизвестно, что кодекс как целостный документ, впервые был принят в 2010-м, в дальнейшем в него вносились просто изменения. Впрочем, косвенно можно предположить, что при Януковиче финансы были. Например, тот же Данилюк сумел в этот период купить себе жилой дом на 290 квадратов и BMW X5, а также отложить в банк порядка $30 тыс. по тогдашнему курсу.

Однако об этом стало известно не от самого Данилюка, а от Генеральной прокуратуры, которая в 2017-2018 годах расследовала уголовное дело об уклонении чиновника, бывшего на тот момент министром финансов в правительстве Гройсмана, от уплаты налогов в особо крупных размерах. Тогда ему вменяли, в частности, незадекларированные доходы от ряда компаний в Великобритании. Генпрокуратура тогда даже получила доступ к этим документам, выяснив, что декларация за 2014 год была фальсифицирована. В этот период Данилюк был не просто частным лицом — а представителем президента в Кабмине.





Кроме того, в это время расследовалось и другое уголовное дело — о возможной причастности сотрудников координационного центра экономических реформ при Администрации Януковича к масштабным операциям с деньгами налогоплательщиков. Общий ущерб от злоупотреблений в различных сферах правоохранители тогда оценили 18 млрд грн . Тогда Данилюку, Марченко и другим участникам "аналитической группы" фактически вменяли незаконную торговлю данными о состоянии экономики и ее отдельных отраслей. В то время как по факту эти данные должны были использоваться исключительно для президента и для продвижения экономических реформ.





При чем это на фоне призывов возглавляемого им министерства платить налоги в полном объеме, а также внедрения в стране электронного декларирования для чиновников, одним из авторов которого Данилюк тоже себя считал. Тогда и сам Данилюк, и политические обозреватели отмечали, что уголовные производства могли быть элементом борьбы Порошенко против Минфина, который не хотел реформировать налоговые и таможенные органы, а также частью личного противостояния с генпрокурором Юрием Луценко. Впрочем, в дальнейшем Данилюк сам признал, что на самом деле не задекларировал свои оффшорные компании, и соответственно, доход от них за границей — потому что просто забыл об этом.





Вместе с собой в офис Порошенко после Януковича Данилюк взял и Марченко. Однако прежде, чем они ушли работать в Минфин, Данилюк и Михаил Саакашвил основали Центр свободного рынка имени Кахи Бендукидзе, где Марченко работал экспертом. В его декларации была указана сумма, которую он получал в этом центре на самой ранней стадии его существования — от 4,5 до 6 тыс. долларов в месяц. Это зарплата "эксперта", который особенно нигде публично не выступал, а также для молодой организации (Марченко проработал там всего полгода от дня основания). Такие данные могут иметь признаки вывода средств или легализации доходов от каких-то других, непубличных видов деятельности.

К слову, когда в 2017-18 году правоохранители расследовали возможную причастность Данилюка и Марченко к незаконным операциям с деньгами бюджета вместе с Януковичем, то привязкой к "дислокации" ОПГ выступал как раз "Центр Бендукидзе". Не исключено, что правоохранители пытались доказать связь между деньгами, полученными незаконным путем в 2010-2014 и новоявленной экспертной организацией.

Скандальный лоббист Марченко

На посту замминистра финансов Марченко даже успел стать участником скандала вокруг специальных условий для работы Украинской национальной лотереи в период, когда Минфин пытался как-то упорядочить работу рынка нелегальных азартных игр в условиях их официального запрета. Во время этого Марченко даже некоторое время называли человеком Александра Третьякова, экс-нардепа, который был бенефициаром УНЛ и других смежных бизнесов.

После скандального увольнения Данилюка, Марченко тоже написал заявление об отставке из Минфина, после чего перешел работать в Администрацию Президента Порошенко, а затем на досрочные выборы в парламент шел с политсилой Владимира Гройсмана "Украинская стратегия".

Появление Марченко в окружении президента Владимира Зеленского также можно связать с Данилюком, который даже заявлял о премьерских амбициях. Это произошло в марте 2020 года, когда стало известно, что Игорь Уманский не сможет больше исполнять обязанности министра.

После того, как Марченко возглавил Минфин, в Государственной налоговой службе появился бывший замглавы ГНС при Азарове — Алексей Любченко. Тот давал очень много обещаний о том, как поборет "скрутки" и как реформирует фискальные органы. Сейчас же с ним связывают много репутационных скандалов, возникших в связи с теми же "скрутками". Переход на должность первого вице-премьера, который мог лоббировать также Марченко — не изменил, а лишь усугубил ситуацию. Что подтверждает фраза Давида Арахамии о том, что "Леша заворовался" . Кроме налоговой, Марченко приписывают скандалы с таможней и попытки "протянуть" туда своих людей.

Данилюк, в свою очередь, не перестает нахваливать министра в своих интервью и телеэфирах, развлекается с ним на одних и тех же мероприятиях, при этом только повышая градус критики всей остальной власти. Кроме того, о Марченко упоминалось и в скандале, связанном с назначением на должность главы Бюро экономической безопасности Александра Данилюка. Которого, по данным СМИ, туда якобы хотел провести сам глава Минфина.



Кроме того, ходят упорные слухи о том, что к Марченко присматриваются еще как минимум два политпроекта: это его старый патрон по выборам 2019 года Владимир Гройсман, а также, как ни странно — Петр Порошенко. Делает это Данилюк якобы неслучайно. Дело в том, что последние провалы Марченко в вопросах бюджетного планирования, которые фиксируются не только в Украине — в Верховной раде и на Банковой — но и в Международном валютном фонде, могут стать сигналом о необходимости завершать карьеру в министерстве. При этом, недавно СМИ писали , что будущая партия Дмитрия Разумкова якобы хочет видеть Марченко в своей команде.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!