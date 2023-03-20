Украина отреагировала на мирные инициативы Китая: реакция

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал "мирный план" Китая по урегулированию войны в Украине, который, возможно, будет обсуждаться в Москве во время визита лидера КНР Си Цзиньпина в РФ. При этом Данилов в твите назвал лишь "первый и главный пункт" для реализации этого плана. Об этом сообщают "Комментарии".

Твіт Данілова - реакція на мирний план Китаю

"Формула успешной реализации "Мирного плана" Китая. Пункт первый и главный — капитуляция или вывод российских оккупационных войск с территории Украины, согласно нормам международного права, устава ООН. С целью восстановления суверенитета, независимости и территориальной целостности", — написал Данилов.

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Напомним, что накануне своего визита в Москву Си Цзиньпин опубликовал в "Российской газете" программную статью, в которой, в частности, затрагивал и вопросы "украинского кризиса". Как понимать заявления китайского лидера, прокомментировали эксперты.

Тем временем, уже есть первые протокольные заявления Си Цзиньпина в Москве. Среди прочего, лидеры КНР и РФ назвали друг друга "друзьями", выразили уверенность в укреплении межгосударственных отношений. Также лидер КНР выразил уверенность в поддержке российским народом Владимира Путина на президентских выборах 2024 года.

Российский диктатор также упомянул о мирном плане лидера КНР.

"Мы всегда открыты к переговорному процессу, мы обсудим все эти вопросы, в том числе и ваши инициативы, к которым мы относимся, безусловно, с уважением", — заявил Путин, обращаясь к лидеру КНР.

Между тем визит Си Цзиньпина прокомментировали в США.

"Прекращение огня, объявленное прямо сейчас, по сути лишь ратифицирует завоеванное Россией и даст Путину больше времени, чтобы действительно оснастить, переподготовить и возобновить операции", — заявил, в частности, координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби.





