Украина отказалась принять участие в суде о сбитом над Ираном самолете – МИД

МИД сообщил о ситуации, которая сложилась с судом, на котором продолжаются слушания о самолете, сбитом зимой 2020 г.

Двигатель самолета Boeing-737 рейс PS-752 - фото Википедии, авторство Mehr News Agency

Посол Украины получил приглашение поучаствовать в работе военного суда в Тегеране. На втором заседании, согласно заявлению пресс-службы МИД, его не будет. Именно во время второго заседания должен зачитываться обвинительный акт по делу.

Суд рассматривает дело о падении украинского пассажирского самолета МАУ рейса PS-752. Первое заседание состоялось 21 ноября 2021 г. Отказ министерства от участия во втором заседании обосновывается тем, что иранская сторона не предоставила украинской стороне информацию в полном объеме.

Первое время истинные данные о причинах авиакатастрофы иранское руководство умалчивало. Вот и сейчас оно не выполняет в полном объеме требования международного законодательства. Согласно ему, Украина направила запросы о правовой помощи в соответствующие органы Ирана. Однако эти запросы не выполнены полностью и не предоставлена вся необходимая информация.

Издание "Комментарии" напоминает читателям, что авиакатастрофа произошла 8 января 2020 г. Самолет МАУ Boeing-737 взлетел в аэропорту Тегерана, а уже через шесть минут после этого — перешел в пике и разбился. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все – украинцы и все – погибли.

Первая версия, озвученная иранцами, была следующая: падение самолета в результате возгорания двигателя. Однако уже 11 января президент Ирана признал, что на самом деле Boeing на высоте 2146 м сбила ракета.

Ракету выпустил Корпус стражей Исламской революции – военный отряд, официально существующий параллельно с государственными вооруженными силами. Она предназначалась американским авиабазам, которых "стражи" пытались "наказать" за гибель иранца Касема Сулеймани. Иранского чиновника уничтожил беспилотник США 3 января 2021 г. в городе Багдад.

Расследование авиакатастрофы Boeing-777 рейса MH-17, в результате которой погибли 298 человек на территории Украины, продолжается в Международном суде ООН. Больше об этом можно узнать в статье издания "Комментарии" по ссылке

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