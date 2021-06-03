Украина осудила инцидент с самолетом в Беларуси: не обошлось без критики

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Корольова Аліна
Верховная Рада поддержала постановление о заявлении народных депутатов и осудила принудительную посадку самолета компании Ryanair в Минске. За принятие проекта постановления проголосовали 219 нардепов.
Принудительная посадка самолета Ryanair. Фото: unsplash.com
Согласно постановлению № 5597, Украина осуждает случай с пассажирским самолетом в Беларуси и признаёт действия белорусских властей такими, что поставили под угрозу не только безопасность пассажиров и экипажа, но и международную безопасность.
Как отметил во время заседания ВР народный депутат Александр Мережко, заявление является ярким проявлением солидарности с государствами-партнерами и прежде всего государствами-членами Европейского Союза и США.
Также он добавил, что Украина поддерживает позицию мирового сообщества о необходимости немедленного расследования этого неприемлемого инцидента с соответствующим последствиям для тех, кто его совершил.
Однако отдельные депутаты раскритиковали заявление и назвали его неприметным и "беззубым".
В частности, депутатка от фракции "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что внешняя политика украинской власти умеет только обвинять, но никак не может прямо признать преступление преступлением.
Также она отметила, что нынешнее заявление — это на 50% переработанный текст, который был предложен оппозицией. Она добавила, что именно внесенные изменения больше всего ее возмутили, ведь сделали постановление "никчемным и беззубым".
Депутатка призвала коллег принять политическую позицию, показать поддержку народа Беларуси и признать международных террористов международными террористами.
С подобным заявлением выступила и народная депутатка от партии "Голос" Соломия Бобровская. Она тоже отметила, что украинской власти следует показать наконец настоящее политическое лидерство, корректно отреагировать на события, которые произошли в Беларуси, и поддержать белорусский народ.
Ранее "Комментарии" писали о том, что из-за ареста основателя оппозиционного билоруского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича Верховная Рада Украины планирует обратиться с заявлением в ООН, Европейскую комиссию, Европейский парламент, Парламентские ассамблеи Совета Европы, ОБСЕ и НАТО, а также к правительствам и парламентам государств мира.
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