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Главная Новости Политика внешняя политика Украина осудила инцидент с самолетом в Беларуси: не обошлось без критики
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Украина осудила инцидент с самолетом в Беларуси: не обошлось без критики

Украина признала действия белорусских властей касательно принудительной посадки самолета Ryanair противоправными и несущими угрозу международной безопасности

сегодня, 19:31
Автор:

Корольова Аліна

Верховная Рада поддержала постановление о заявлении народных депутатов и осудила принудительную посадку самолета компании Ryanair в Минске. За принятие проекта постановления проголосовали 219 нардепов.

Украина осудила инцидент с самолетом в Беларуси: не обошлось без критики

Принудительная посадка самолета Ryanair. Фото: unsplash.com

Согласно постановлению № 5597, Украина осуждает случай с пассажирским самолетом в Беларуси и признаёт действия белорусских властей такими, что поставили под угрозу не только безопасность пассажиров и экипажа, но и международную безопасность.

Как отметил во время заседания ВР народный депутат Александр Мережко, заявление является ярким проявлением солидарности с государствами-партнерами и прежде всего государствами-членами Европейского Союза и США.

Также он добавил, что Украина поддерживает позицию мирового сообщества о необходимости немедленного расследования этого неприемлемого инцидента с соответствующим последствиям для тех, кто его совершил.

Однако отдельные депутаты раскритиковали заявление и назвали его неприметным и "беззубым".

В частности, депутатка от фракции "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что внешняя политика украинской власти умеет только обвинять, но никак не может прямо признать преступление преступлением.

Также она отметила, что нынешнее заявление — это на 50% переработанный текст, который был предложен оппозицией. Она добавила, что именно внесенные изменения больше всего ее возмутили, ведь сделали постановление "никчемным и беззубым".

"Дьявол, как всегда, кроется в деталях. Дополнения к заявлению сделали его абсолютно бесполезным, беззубым и абсолютно невнятным. Я хочу сказать, что это заявление — это квинтэссенция внешней политики действующей власти. Она заключается в том, что сегодняшняя власть требует от западных партнеров, чтобы им помогали, принимали в ЕС, принимали в НАТО, давали кредиты, а сама ничего делать не хочет и не собирается. Она (действующая власть, — прим. ред.) даже не может назвать международное преступление международным преступлением. Она не может назвать государственный терроризм государственным терроризмом. Не может обратиться в международные институции с тем, чтобы требовать расследования и привлечь виновных к ответственности", — отметила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Депутатка призвала коллег принять политическую позицию, показать поддержку народа Беларуси и признать международных террористов международными террористами.

С подобным заявлением выступила и народная депутатка от партии "Голос" Соломия Бобровская. Она тоже отметила, что украинской власти следует показать наконец настоящее политическое лидерство, корректно отреагировать на события, которые произошли в Беларуси, и поддержать белорусский народ.

Ранее "Комментарии" писали о том, что из-за ареста основателя оппозиционного билоруского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича Верховная Рада Украины планирует обратиться с заявлением в ООН, Европейскую комиссию, Европейский парламент, Парламентские ассамблеи Совета Европы, ОБСЕ и НАТО, а также к правительствам и парламентам государств мира.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2dMGj1a5DS0
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