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Украина нуждается в участии третьей страны для освобождения гражданских из плена, - Кулеба

Глава МИД пояснил, что привлечение третьей страны позволяет использовать "дипломатию маятника" с Россией.

сегодня, 10:37
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Кравцев Сергей
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в вопросе освобождения гражданских из российского плена нуждается в привлечении третьей страны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление министр иностранных дел Украины сделал во время интервью "Еlmundo".

Украина нуждается в участии третьей страны для освобождения гражданских из плена, - Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Глава МИД отметил, что привлечение третьей страны позволяет использовать "дипломатию маятника" с Россией. Он отметил, что это очень важно в вопросе защиты человеческих жизней.


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"Вопрос гражданских заложников – это большое страдание, и поэтому мы ежедневно пытаемся освободить этих людей, этот процесс отличается от обмена военнопленных", — сказал Кулеба.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что у Украины есть значительно меньше так называемого "обменного фонда", чем в России. Потому что в первые дни вторжения Российская Федерация нахватала здесь страшное количество заложников, в том числе гражданских, пенсионеров силовых структур, просто людей, которые, они считали, что есть кто-то страшный для них, ну и так далее. Поэтому наши цифры, к сожалению, ниже. Надо это понимать, пояснил Буданов.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский в интервью Наталье Мосейчук в эфире общенационального телемарафона сделал ряд интересных заявлений. Так, он отметил, если Украина сможет минимизировать жертвы, то готова воевать в долгую по примеру Израиля. Пояснил, почему мы не переносим основные боевые действия на территорию России. Рассказал, на какие гарантии безопасности от партнеров рассчитывает наша страна. Признался, что хочет приравнять коррупцию к госизмене на время военного положения, а также – что не планирует, вопреки призывам Запада, проводить выборы во время войны. О чем говорят эти заявления? Какие позитивные и негативные моменты есть в данном интервью? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.elmundo.es/internacional/2023/08/28/64ec2c8a1c822f00272401ea-directo.html?intcmp=livefeed&catlivefeed=Directo
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