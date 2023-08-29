Украина нуждается в участии третьей страны для освобождения гражданских из плена, - Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в вопросе освобождения гражданских из российского плена нуждается в привлечении третьей страны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление министр иностранных дел Украины сделал во время интервью "Еlmundo".

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Глава МИД отметил, что привлечение третьей страны позволяет использовать "дипломатию маятника" с Россией. Он отметил, что это очень важно в вопросе защиты человеческих жизней.

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"Вопрос гражданских заложников – это большое страдание, и поэтому мы ежедневно пытаемся освободить этих людей, этот процесс отличается от обмена военнопленных", — сказал Кулеба.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что у Украины есть значительно меньше так называемого "обменного фонда", чем в России. Потому что в первые дни вторжения Российская Федерация нахватала здесь страшное количество заложников, в том числе гражданских, пенсионеров силовых структур, просто людей, которые, они считали, что есть кто-то страшный для них, ну и так далее. Поэтому наши цифры, к сожалению, ниже. Надо это понимать, пояснил Буданов.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский в интервью Наталье Мосейчук в эфире общенационального телемарафона сделал ряд интересных заявлений. Так, он отметил, если Украина сможет минимизировать жертвы, то готова воевать в долгую по примеру Израиля. Пояснил, почему мы не переносим основные боевые действия на территорию России. Рассказал, на какие гарантии безопасности от партнеров рассчитывает наша страна. Признался, что хочет приравнять коррупцию к госизмене на время военного положения, а также – что не планирует, вопреки призывам Запада, проводить выборы во время войны. О чем говорят эти заявления? Какие позитивные и негативные моменты есть в данном интервью? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



