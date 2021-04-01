Украина на заседании ТКГ предложит "Пасхальное перемирие": подробности

Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук планирует на заседании, которое должно состояться 14 апреля, поднять вопрос о "Пасхальном перемирии". Об этом он сказал в эфире "24 Украина", передает "Украинская правда".

Леонид Кравчук - фото из открытых источников

"... Мы этот вопрос ("Пасхального перемирия"- ред.) возбудим, как и положено, потому что Пасха. Люди будут больше ходить на могилы. Но это явление временное. Пасха проходит — и снова война. Я говорю, чтобы мы приняли такие решения, такие шаги, которые обеспечивают прекращение огня. Это первый шаг", — сказал Леонид Кравчук.

По его словам, в случае принятия данного решения, будут решаться политические, оборонные и другие вопросы.

Напомним, что российские дипломаты в Трехсторонней контактной группе отказались повторно объявить режим полной боевой тишины на линии разграничения в ОРДЛО. Такая неутешительная информация была озвучена одним из представителей отечественной делегации в ТКГ Сергеем Гармашем. По словам Гармаша, Россия была в меньшинстве, однако это не помешало ей заблокировать такую простую договоренность. Украинское предложение о двустороннем прекращении обстрелов, озвученное Леонидом Кравчуком, поддержали представители миссии ОБСЕ. Российская делегация заявила, что соглашение о "режиме тишины" существует еще с лета прошлого года, поэтому в его повторении Москва не видит смысла.

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, что Кремль, оставляя без внимания, что именно из-за обстрелов с российской стороны ситуация в регионе обострилась, считает Украину причастной к эскалации на Донбассе.









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