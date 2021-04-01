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Главная Новости Политика внешняя политика Украина на заседании ТКГ предложит "Пасхальное перемирие": подробности
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Украина на заседании ТКГ предложит "Пасхальное перемирие": подробности

Кравчук собирается поднять этот вопрос на заседании 14 апреля

сегодня, 14:41
Автор:

Елизавета Черных

Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук планирует на заседании, которое должно состояться 14 апреля, поднять вопрос о "Пасхальном перемирии". Об этом он сказал в эфире "24 Украина", передает "Украинская правда". 

Украина на заседании ТКГ предложит "Пасхальное перемирие": подробности

Леонид Кравчук - фото из открытых источников

"... Мы этот вопрос ("Пасхального перемирия"- ред.) возбудим, как и положено, потому что Пасха. Люди будут больше ходить на могилы. Но это явление временное. Пасха проходит — и снова война. Я говорю, чтобы мы приняли такие решения, такие шаги, которые обеспечивают прекращение огня. Это первый шаг", — сказал Леонид Кравчук. 

По его словам, в случае принятия данного решения, будут решаться политические, оборонные и другие вопросы. 

Напомним, что российские дипломаты в Трехсторонней контактной группе отказались повторно объявить режим полной боевой тишины на линии разграничения в ОРДЛО. Такая неутешительная информация была озвучена одним из представителей отечественной делегации в ТКГ Сергеем Гармашем. По словам Гармаша, Россия была в меньшинстве, однако это не помешало ей заблокировать такую простую договоренность. Украинское предложение о двустороннем прекращении обстрелов, озвученное Леонидом Кравчуком, поддержали представители миссии ОБСЕ. Российская делегация заявила, что соглашение о "режиме тишины" существует еще с лета прошлого года, поэтому в его повторении Москва не видит смысла.

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, что Кремль, оставляя без внимания, что именно из-за обстрелов с российской стороны ситуация в регионе обострилась, считает Украину причастной к эскалации на Донбассе. 




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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/04/1/7288639/
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comments

Обусуждения

иван

сегодня, 14:00

Повторно объявлять перемирие, это как вроде с первого раза не расслышали? Следить надо за своими вояками и снайперами. А то дедушку на огороде застрелила какая-то шалава и молчок.

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