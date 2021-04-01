Украина на заседании ТКГ предложит "Пасхальное перемирие": подробности

BTC/USD
58885.97
ETH/USD
1926.73
LTC/USD
196.79
USD/UAH
27.95
EUR/UAH
32.85
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук планирует на заседании, которое должно состояться 14 апреля, поднять вопрос о "Пасхальном перемирии". Об этом он сказал в эфире "24 Украина", передает "Украинская правда".
Леонид Кравчук - фото из открытых источников
По его словам, в случае принятия данного решения, будут решаться политические, оборонные и другие вопросы.
Напомним, что российские дипломаты в Трехсторонней контактной группе отказались повторно объявить режим полной боевой тишины на линии разграничения в ОРДЛО. Такая неутешительная информация была озвучена одним из представителей отечественной делегации в ТКГ Сергеем Гармашем. По словам Гармаша, Россия была в меньшинстве, однако это не помешало ей заблокировать такую простую договоренность. Украинское предложение о двустороннем прекращении обстрелов, озвученное Леонидом Кравчуком, поддержали представители миссии ОБСЕ. Российская делегация заявила, что соглашение о "режиме тишины" существует еще с лета прошлого года, поэтому в его повторении Москва не видит смысла.
Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, что Кремль, оставляя без внимания, что именно из-за обстрелов с российской стороны ситуация в регионе обострилась, считает Украину причастной к эскалации на Донбассе.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости
иван
сегодня, 14:00
Повторно объявлять перемирие, это как вроде с первого раза не расслышали? Следить надо за своими вояками и снайперами. А то дедушку на огороде застрелила какая-то шалава и молчок.