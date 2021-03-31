Режим тишины на Донбассе: поддержала ли предложение Россия (ВИДЕО)

Российские дипломаты в Трехсторонней контактной группе отказались повторно объявить режим полной боевой тишины на линии разграничения у ОРДЛО. Такая неутешительная информация была озвучена одним из представителей отечественной делегации в ТКГ Сергеем Гармашем, сообщает "Украина 24".



Россия отказалась поддержать перезагрузку режима тишины на Донбассе. Фото: Информатор

По словам Гармаша, Россия была в меньшинстве, но это не помешало ей заблокировать такой простую договоренность. Украинское предложение о двустороннем прекращении обстрелов, озвученное Леонидом Кравчуком, поддержали представители миссии ОБСЕ.

Однако российская делегация заявила, что соглашение о "режиме тишины" существует еще с лета прошлого года. Поэтому в его повторении Москва не видит смысла.

Сергей Гармаш же считает, что переговорному процессу в этой части следует устроить некую перезагрузку. Ведь, по словам представителя ТКГ, документальные подтверждения режима прекращения огня существуют, но они далеки от фактической реальности.

При этом Гармаш подчеркивает, что все снова упирается в Россию. Именно представители РФ не проявляют никакой заинтересованности в достижении общего результатов. Более того, Сергей Гармаш считает, что россияне могут использовать "Минские договоренности" (и ТКГ в том числе) как часть собственной информационной войны.

При этом, по мнению Гармаша, Минск, как площадку переговоров, необходимо сохранять. Представитель украинской делегации уверен, что в результате Россия все же растратит большинство экономических ресурсов (в первую очередь — из-за мировых санкций) и наконец-то перестанет блокировать работу ТКГ.

Как стало известно из сообщения пресс-службы отечественной делегации, решением России недоволен и Леонид Кравчук. Первый украинский президент не может понять, почему представители РФ не пытаются сохранить человеческие жизни, соглашаясь на действенные способы это сделать. Также украинская делегация опубликовала список требований, озвученных к российской стороне.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в Кремле заговорили о возможном "возобновлении" войны на Донбассе. Что имели в виду представители правительства России, узнайте в нашем материале.

Также на портале найдется информация о том, что может ожидать Украину, если она согласится на условия РФ насчет Донбасса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!