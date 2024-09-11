Украина может разорвать дипломатические отношения с еще одной страной: какая причина

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Slava Kot
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на информацию о возможных поставках баллистических ракет из Ирана в Россию. Спикер МИД Георгий Тихий заявил, что это будет иметь разрушительные последствия для украинско-иранских отношений, в частности, может способствовать их дипломатическому разрыву.
Украина угрожает разорвать дипломатические отношения с Ираном. Фото из открытых источников
Спикер МИД Георгий Тихий выступил во время брифинга, где отреагировал на возможные поставки иранских ракет в РФ. По его словам, "Украина высказала свою жесткую позицию" и объявила о "разрушительных последствиях" для Ирана, если эта информация подтвердится.
Также Тихий ответил на вопрос журналистов "Униан" о возможности разорвать дипломатические связи с Ираном.
Представитель МИД Украины подчеркнул, что поставки иранских баллистических ракет выходят за пределы украинско-иранских или российско-иранские отношения. По его словам, это прямые угрозы Европе и Ближнему Востоку.
Как сообщал портал "Комментарии", Украина разрывала дипломатические отношения только с тремя странами мира. Первой стала Россия, 24 февраля 2022 года совершившая полномасштабное вторжение в Украину. Следующими странами стали союзники России – Сирия и Северная Корея. Обе страны признали так называемую "независимость" временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и поддержали грубые нарушения государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
Также "Комментарии" писали, что народный депутат Украины призвал рассмотреть возможность нанести удар по Ирану за сотрудничество с Россией.
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