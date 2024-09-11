Украина может разорвать дипломатические отношения с еще одной страной: какая причина

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на информацию о возможных поставках баллистических ракет из Ирана в Россию. Спикер МИД Георгий Тихий заявил, что это будет иметь разрушительные последствия для украинско-иранских отношений, в частности, может способствовать их дипломатическому разрыву.



Украина угрожает разорвать дипломатические отношения с Ираном. Фото из открытых источников

Спикер МИД Георгий Тихий выступил во время брифинга, где отреагировал на возможные поставки иранских ракет в РФ. По его словам, "Украина высказала свою жесткую позицию" и объявила о "разрушительных последствиях" для Ирана, если эта информация подтвердится.

Также Тихий ответил на вопрос журналистов "Униан" о возможности разорвать дипломатические связи с Ираном.

"Я не буду уточнять сейчас, что именно подразумевается под разрушительными последствиями, чтобы не ослаблять дипломатическую позицию. Но, могу сказать, что все опции, включая ту, которую вы назвали (разрыв дипотношений), есть на столе. Если действительно, эта передача состоялась, и факт такого применения будет зафиксирован, ... то соответственно будут наступать следующие последствия", — сказал Тихий.

Представитель МИД Украины подчеркнул, что поставки иранских баллистических ракет выходят за пределы украинско-иранских или российско-иранские отношения. По его словам, это прямые угрозы Европе и Ближнему Востоку.

"По меньшей мере два региона под угрозой из-за этого усиленного военно-технического сотрудничества. Поэтому мы призываем наших партнеров и международное сообщество усилить давление на официальный Тегеран, на Москву с целью сохранения международного мира и безопасности и нивелирования тех угроз, которые это сотрудничество несет для Европы и Ближнего Востока", — добавил Тихий.

Как сообщал портал "Комментарии", Украина разрывала дипломатические отношения только с тремя странами мира. Первой стала Россия, 24 февраля 2022 года совершившая полномасштабное вторжение в Украину. Следующими странами стали союзники России – Сирия и Северная Корея. Обе страны признали так называемую "независимость" временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и поддержали грубые нарушения государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также "Комментарии" писали, что народный депутат Украины призвал рассмотреть возможность нанести удар по Ирану за сотрудничество с Россией.