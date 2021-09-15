Украина может получить от США "Железный купол": насколько подобное вооружение важно для страны

Украина может получить новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности систему Iron Dome ("Железный купол"), сообщает пресс-служба Офиса президента со ссылкой на Politico.

Украина может получить от США "Железный купол" - фото из открытых источников

Почему это важно для Украины? Каковы шансы на получение данных систем? Не преувеличивают ли в Офисе президента, делая подобные заявления в ракурсе "первые результаты визита Владимира Зеленского в США"? Чтобы разобраться в этих вопросах, портал "Комментарии" обратился к экспертам.

Возможность получить "Железный купол" может рассматриваться как один из шагов на пути к перевооружению на стандарты НАТО

Эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк считает, что вероятное получение Украиной "Железного купола" – это лучше, чем ничего, учитывая, что у нас очень старые системы ПВО.

"Но я бы не говорил, что это – большой прорыв, огромная победа, как пишут сейчас эксперты, работающие на Офис президента. Смотреть надо прагматично. Это не бесплатно. За всё придется платить. А стоимость "Железного купола", насколько мне известно, около 100 млн долларов за одну батарею. К тому же, это не система "Пэтриот" (Patriot –американский зенитный ракетный комплекс, состоящий на вооружении Армии США, Великобритании и ряда союзников – прим. ред.), которая более модернизированная и высокотехнологичная. Но это и не "Джавелин" (Javelin – американский переносной противотанковый ракетный комплекс – прим. ред.), которые мы закупали ранее. Так что можно говорить о неком важном политическом шаге, который демонстрирует установление более тесных взаимоотношений между Украиной и США. Но не о каком-то великом прорыве", – отмечает Анатолий Октисюк.

По его мнению, предоставление данных систем может являться частью рамочного военного соглашения, заключенного недавно между Минобороны Украины и Пентагоном.

"Надеюсь, это будет иметь какие-то глобальные последствия для нашей программы перевооружения. Как известно, Украина хочет полностью обновить и парк военных самолетов. И возможность получить "Железный купол" может рассматриваться как один из шагов на пути к перевооружению на стандарты НАТО, – говорит эксперт. – Система ПВО будет американская, самолеты – также. В технологическом плане это выше, чем те же российские".

С практической точки зрения применение "Железного купола" сомнительное

Политолог, конфликтолог Богдан Петренко напоминает, что цыплят по осени считают. Поэтому любые инициативы, подчеркивает он, стоит воспринимать как победу исключительно после того, как будет утверждена соответствующая программа. Пока же она не утверждена.

"Другой вопрос — насколько соответствует сегодняшнему уровню угроз эта система "Железный купол". Стратегически – да, она может защитить от гипотетических обстрелов гражданского населения в больших городах в случае начала открытой войны со стороны РФ. Но пока эта угроза – низкая. Сегодняшний уровень угроз (боевые столкновения малой интенсивности) локализован на Востоке – и не создает рисков ракетных обстрелов крупных городов. Поэтому с практической точки зрения применение "Железного купола" сомнительное. Мы не Израиль, которому надо закрывать с помощью данной системы мирное население в городах от обстрелов палестинцев", – отмечает Богдан Петренко.

Он не исключает, что речь может идти о других системах ПВО или ПРО. Но акцентирует, что необходимо дождаться реального результата.

"Пока речь идет лишь о предложении к неутвержденному законопроекту об оборонной политике США на 2022 год. Более того, мы уже имели схожие прецеденты, когда из официальных источников заявлялось, что в Украине будут изготавливаться американские вертолеты Iroquois. Но на практике оказалось, что фирма-производитель даже не знала о таком решении", – напоминает Богдан Петренко.

По его мнению, в краткосрочной перспективе сообщение о том, что США дают Украине какое-то вооружение, которое доказало свою эффективность, больше играет не на Украину, а на Российскую Федерацию.

"Там подобные месседжи подчеркивают концепцию "крепость в окружении". И будут стимулировать избирателей голосовать за партию войны, которая якобы их защищает – за партию Путина", – предупреждает эксперт.

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