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Украина лучше Польши - Аваков

Европы без Украины нет, считает министр

сегодня, 00:22
Автор:

Ольга Чародий

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что без Украины нет Европы, а если сравнивать нашу страну с Польшей – Украина лучше, комментируя вероятность вступления Украины в НАТО.
Об этом министр сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

Украина лучше Польши - Аваков

Арсен Аваков (фото из открытых источников)

"Пусть меня простят поляки, но я думаю, что Украина лучше Польши. И Европы без Украины нет. И если кто-то еще этого не понимает, что может быть счастливая Европа при несчастной Украине – так не будет. Другое дело, что мы тоже должны себя настолько уважать, чтобы идти к этим стандартам", – сказал министр. 

Напомним, Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о возможности большой войны с Россией и готовности нашей страны к полномасштабному наступлению страны-агрессора. По словам Авакова, Украина полностью готова к неожиданному удару со стороны президента России Владимира Путина, так как мы точно знаем, с кем приходится иметь дело.  Глава МВД сказал, что в случае подлого удара Путина, когда этого никто не будет ждать, наша система сможет противостоять России и полностью к этому готова. Аваков сказал, что власть имеет все необходимые планы и приказы на подобный случай. Министр подчеркнул, что не верит в полномасштабное наступление России, так как оно обернется для них катастрофическими потерями, как и для Украины. Он назвал Россию колоссом на глиняных ногах.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской области Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.




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