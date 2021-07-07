Заявление Арахамии: насколько на самом деле похожи принципы правления «Слуги Народа» и Компартии Китая

Руководитель фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде и глава политсовета партии Давид Арахамия заявил, что принципы правления "Слуги Народа" и Компартии Китая "во многом совпадают". А еще выразил готовность содействовать переводу книг лидера КНР – Си Цзиньпина – на украинский язык.



Мнение Давида Арахамии относительно методов управления в "Слуге Народа". Фото: пресс-служба Слуги Народа/Facebook

О чем говорят подобные заявления Арахамии? Что Украине важно понять во взаимоотношениях с Китаем? Ответы на эти вопросы "Комментарии" искали вместе с экспертами.

Что Украина может позаимствовать у Китая

Эксперт "Украинской фабрики мысли" Юрий Гаврилечко с недоумением воспринял заявления Арахамии.

"У Китая, действительно, есть достаточно жесткие и понятные принципы управления. Которые не меняются даже не сотни, а тысячи лет. Это жесткая иерархия, основанная на единоначалии и долговременном планировании. В Украине же ни того, ни другого нет. Как нет и соответствующей подготовки кадров, которой славился и славится Китай", – отмечает Юрий Гаврилечко.

Он также напоминает о системе преемственности власти, с чем в Украине также проблемы.

"В КНР же она продемонстрировала, что какие бы внешние или внутренние угрозы не были, позиции правящей партии остаются такими же прочными, как и ранее. Поддержка со стороны народа есть. Развитие Китая – экономическое, политическое – во многом обусловлено именно такой системой правления", – акцентирует эксперт.

По его словам, сложно понять, что из всего этого можно перенести в украинские реалии. Тем более такая система работает лишь как комплексная, единая, целостная.

"Если оттуда брать некие отдельные элементы, никакого толку не будет, – уверен Юрий Гаврилечко. – Украина и так уже набралась много всевозможных элементов из различных систем управления, но кроме бардака в системе государственной власти это не дало ничего".

Украина должна четко заявить о своих интересах

Кандидат экономических наук Александр Вовченко акцентирует, что Украина заинтересована в равноправных, паритетных партнерских отношениях с Китаем, во взаимовыгодных условиях сотрудничества.

"Но вместо хвалебных од от украинских политиков правящей партии Китая, которые иногда вызывают когнитивный диссонанс, хотелось бы услышать четко очерченные интересы украинской стороны. В том числе – что мы можем предложить (продукт/услуги) китайской стороне. Одним словом – конкретику", – поясняет Александр Вовченко.

Он подчеркивает, что успех Китая заключается во внедрении технологий. И именно этот пример Украине нужно брать с Китая, а не партийный опыт в управлении экономикой.

"Украина должна строить свой уникальный опыт. А также использовать свое географическое положение (соединяем Восток и Запад) в экономических и геополитических целях. При грамотном подходе – это огромный плюс в нашей будущей трансформации", – уверен эксперт.

Ранее "Комментарии" писали, Китай шантажировал Украину COVID-вакцинами.





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