Полицию вооружают электрошокерами: к чему готовится власть

Украинское правительство одобрило расширение прав полиции по использованию электрошокера. Также силовикам выделяют солидные средства из бюджета. О возможных последствиях подобных тенденций и о роли министра МВД Арсена Авакова рассказали украинские эксперты.

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак позитивно воспринял крайне запоздалое, по его мнению, но все-таки новаторство от МВД по закупке электрошоковых устройств контактного и контактно-дистанционного действия.

"Участие главы МВД в этом вопросе воспринимаю как прагматизм и прогрессивность, который должен присутствовать у госслужащего любого уровня. Это говорит о том, что Украина пытается догнать более продвинутый мир в сфере поддержания общественного порядка, – отмечает эксперт. – Одной из проблем на пути использования таких устройств, является ликвидация существующего у нас в стране невежества, которое тормозит прогресс и внедрение современных решений".

По словам Ивана Ступака, с 1994 года, полиция более чем сотни стран мира успешно использует в своей работе устройства контактно-дистанционного действия. Самые известные из них — изделия от фирмы "Taser International", теперь уже "Axon".

"Долгое время, линейка средств принуждения украинской полиции была крайне скудной в разнообразии. Средства воздействия на нарушителей общественного порядка сводились либо к применению резиновой дубинки или сразу к использованию табельного огнестрельного оружия, – говорит эксперт. – В процессе несения службы, у сотрудников полиции ежедневно возникают нестандартные ситуации, когда использования резиновой дубинки УЖЕ недостаточно, а оснований для применения табельного оружия ЕЩЕ недостаточно. В этих случаях как раз и уместно использование электрошокового оружия нелетального действия, которое позволяет свести к минимуму получение увечий и летального исхода при задержании правонарушителей".

Мировая тенденция говорит о том, что нарушителя общественного порядка нужно задержать безопасно как для правоохранителя, так и для окружающих. А не избить его или покалечить. Хотя, конечно, нужно отметить, что это не всегда и не везде удается сделать, признает эксперт.

"Обратная сторона медали – довольно высокая стоимость запасных зарядов, а также самих изделий, которая в рознице стартует с отметки в 1 200 долларов, – подчеркивает Иван Ступак. – С другой стороны, ведь для государства сохранение жизни и здоровья своих граждан от противоправных посягательств – это наивысшая цель. А деньги на пути к достижению этой цели, только хорошо нарезанная разноцветная бумага".





Политолог Владимир Цыбулько считает, что правительство занято спасением бизнеса основных инвесторов в "политпроект Зеленского".

"Не очень удачная избирательная кампания в местное самоуправление заставляет максимально вычищать бюджетные резервы. Аваков — лишь один из получателей этих резервов. Важнее смотреть, как дерибанится энергетика или агропром, – подчеркивает политолог. – Самое гадкое в этом сценарии — разграбление оборонного бюджета. Армию начинают уничтожать окончательно. В силу большой популярности военных, Банковая пытается не допустить военный фактор в политике. И делает это так, что на выходе получим политизацию военных".

По мнению Владимира Цыбулько, похоже, что и Аваков это понимает. Но не видит пока своего места в постЗеленском политическом пространстве.

Как сообщал портал "Комментарии, полиции разрешается использовать электрошокер при:

— задержании лица, совершившего административное или криминальное правонарушение и осуществляет физическое сопротивление;

- задержании лица, совершившего тяжелое или особо тяжелое преступление и пытается сбежать;

— задержании лица, осуществляющего вооруженное сопротивление или пытающегося сбежать из-под стражи;

— задержании лица, угрожающего применением оружия и других предметов, которые могут навредить людям, в частности полицейским.





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