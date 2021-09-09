Украина готова к «Нормандскому саммиту»: за кем последнее решение

Украина не видит причин для того, чтобы не состоялся саммит глав министерств иностранных дел в "Нормандском формате". Осталось лишь дождаться подтверждения участие от России. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, пишет "Европейская правда".

Нормандский саммит Фото из открытых источников

По его словам, подготовка к саммиту не останавливается, есть понимание со стороны Франции и Германии. Вместе с французскими и немецкими дипломатами согласовывается приемлемая для всех дата встречи. Дмитрий Кулеба высказал надежду, что глава МИД России Сергей Лавров также даст согласие на участие в этом саммите и он все же состоится. Также министр проинформировал, что 8 сентября советники министров имели возможность в формате видеоконференции предметно пообщаться о предстоящей встрече.

Дмитрий Кулеба заявил, что после летнего перерыва вновь возобновился диалог и есть большие ожидания, что встреча состоится. При этом министр подчеркнул, что всё ж последнее согласие должна дать Россия. Здесь всё зависит от того, решится ли Сергей Лавров сесть за стол переговоров, найдет ли он на это время в своем плотном графике дел. Отметим, одной из главных преград, почему саммит может не состояться есть включение Москвой в санкционный список главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Украинский дипломат назвал такой шаг Москвы местью за Крымскую платформу.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дмитрий Кулеба рассказал, что появился хоть и небольшой, но просвет в переговорах с Москвой о возможной встрече президентов Зеленского и Путина. Как минимум, Москва уже начала "торговаться" о формате встречи, а не просто заявлять, что она невозможно.

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