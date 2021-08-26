В четверг, 26 августа, Украина и Республика Маврикий договорились о безвизовом режиме, для путешествий потребуется только загранпаспорт. Соответствующее решение приняло правительство Украины на заседании. Об этом сообщил народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, подтвердив договоренность распоряжением Кабмина.

Остров Маврикий, фото с открытых источников

"Одобрить проект соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Маврикий о взаимной отмене визовых требований", — отмечается в распоряжении, подписанном премьер-министром Украины Денисом шныряли.

Также правительство уполномочило посла Украины в Южно-Африканской Республике Любовь Абравитову подписать соглашение о безвизовом режиме с Маврикием.





Республика Маврикий — островное государство в Индийском океане к востоку от Мадагаскара. Маврикию принадлежат также остров Родригес, острова Агалега и несколько мелких островов. Площадь страны составляет 2040 км², собственно острова Маврикий — 1865 км². Население: 1,2 млн человек. Столица: город Порт-Луи.

Маврикий — звезда Индийского океана, изумрудный остров с прекрасными пляжами и всем необходимым для потрясающего отдыха. Маврикий имеет вулканическое происхождение. Его берега окаймлены коралловыми рифами. Украинские туроператоры отмечают доброжелательность и колоритность местного населения.



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