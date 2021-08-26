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Главная Новости Политика внешняя политика Украина договорилась о безвизове с Республикой Маврикий
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Украина договорилась о безвизове с Республикой Маврикий

К одной страны теперь можно попасть без визы с украинским паспортом

сегодня, 15:20
Автор:

Хмільовська Інна

В четверг, 26 августа, Украина и Республика Маврикий договорились о безвизовом режиме, для путешествий потребуется только загранпаспорт. Соответствующее решение приняло правительство Украины на заседании. Об этом сообщил народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, подтвердив договоренность распоряжением Кабмина.

Украина договорилась о безвизове с Республикой Маврикий

Остров Маврикий, фото с открытых источников

"Одобрить проект соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Маврикий о взаимной отмене визовых требований", — отмечается в распоряжении, подписанном премьер-министром Украины Денисом шныряли.  

Также правительство уполномочило посла Украины в Южно-Африканской Республике Любовь Абравитову подписать соглашение о безвизовом режиме с Маврикием.

Украина договорилась о безвизове с Республикой Маврикий - фото 2

Республика Маврикий — островное государство в Индийском океане к востоку от Мадагаскара. Маврикию принадлежат также остров Родригес, острова Агалега и несколько мелких островов. Площадь страны составляет 2040 км², собственно острова Маврикий — 1865 км². Население: 1,2 млн человек. Столица: город Порт-Луи.

Маврикий — звезда Индийского океана, изумрудный остров с прекрасными пляжами и всем необходимым для потрясающего отдыха. Маврикий имеет вулканическое происхождение. Его берега окаймлены коралловыми рифами. Украинские туроператоры отмечают доброжелательность и колоритность местного населения.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о диалоге между Китаем и Украиной. У Президента Украины Владимира Зеленского состоялась очередная "высокая" телефонный разговор. На этот раз диалог строился с главой Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином.


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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko
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