Украина быстрее всех в Европе проводит реформы: почему не особо чувствуются позитивные изменения

Президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе отметил стремительность принятия реформ в Украине. По его словам, Украина по части реформы сегодня самая быстрая в Европе, к тому же — минимально бюрократична. Прокомментируйте это заявление. Почему при таком ударном реформировании украинцы не особо чувствуют позитивные изменения? Эксперты оценили для портала "Комментарии".

Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко отмечает, что ударное реформирование, которое началось у нас после 2014 года, во многом в связи с Соглашением об ассоциации с ЕС, объясняется просто — мы со своими реформами сильно запоздали.

"К примеру, реформа децентрализации в Польше была проведена во второй половине 90-х, а у нас — только через 20 лет. По многим другим реформам похожая ситуация. У большинства наших западных соседей, даже в РФ, многие реформы, которые мы проводим сейчас, проведены гораздо раньше, — подчеркивает Владимир Фесенко. — По некоторым реформам мы ощущаем эффект. К примеру, на уровне системы управления, та же децентрализация. При этом бюджеты городов ощутили приток средств, но их использование — не всегда эффективно. К сожалению, часто власти работают сами на себя или на местный бизнес, а не на интересы жителей своих территорий. Или делают имиджевые проекты типа парков. Те дают электоральный эффект, но на уровень жизни мало влияют".

По словам политолога, есть ряд причин, почему украинцы не ощущают эффективности от огромного количества реформ.

Первая причина – эффект большинства реформ, особенно структурных, проявляется, как правило, через 5-10 лет.

"Где то быстрее, где-то — медленнее. Можно вспомнить первый этап земельной реформы в Украине – распаевание. Он прошел в конце 90-х, начале 2000-х. А эффект ощутили через 5-7 лет. И сейчас ощущаем в виде рекордного урожая зерновых. Причем с земельной реформой мы явно запоздали", — отмечает Владимир Фесенко.

Вторая причина – неэффективность многих реформ.



"Пример – судебная реформа. Мало кто знает, но у нас было проведено уже четыре судебных реформы! А проблема остается. Есть некие позитивные тенденции, по тому же Верховному суду, Антикоррупционному. Но в целом не решена главная проблема – коррупция в судах, — подчеркивает эксперт. — Также следует понимать, что вокруг процесса реформ всегда есть конфликт интересов. Это касается и реформы в строительной сфере, и медицинской реформы. В последней, с одной стороны, мы увидели позитивные моменты (создание того же института семейного врача). А с другой – явно ошибочной была ликвидация санитарно-эпидемологической службы. И это проблема той самой эффективности реформ".

Часть нововведений себя оправдала, часть – имела явно негативные последствия. Потому многие реформы приходится корректировать, поясняет Владимир Фесенко. Как ту же реформу корпоративного управления, вокруг которой сейчас идут серьезные споры.

"Крупные госкомпании (те же Нафтогаз, УЗ) фактически выведены из-под контроля государства. Это, вроде бы должно было усилить их независимость и экономическую эффективность. А оказалось, что менеджмент стал работать на себя, банально зарабатывая на той или иной компании, не особо заботясь о прибыли для государства, о потребителях. В результате именно менеджмент стал главным выгодополучателем такой реформы. Так что есть ошибки в реформаторском процессе, которые надо исправлять", — говорит эксперт.

Еще одной причиной отсутствия видимого эффекта многих реформ он называет различия в подходе, в понимании реформ, между западными партнерами и Украиной.

"В МВФ или Брюсселе видят одни приоритеты реформ, а в Украине — несколько другие. С моей точки зрения, мы должны ориентироваться на собственное понимание важности тех или иных видоизменений. Но это различие в приоритетности реформ тоже срабатывает, вызывая определенный диссонанс, который снижает эффективность преобразований", — резюмирует Владимир Фесенко.

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин уверяет, что стремительность принятия тех или иных решений, законов, в том числе в турборежиме, не ведет к улучшению жизни украинцев.

"Общая идеологическая канва, которую проповедует эта власть – неолиберализм, но с некими украинскими особенностями. Мы видим сокращение государственного присутствия везде, где только можно, в разных сферах жизни; надежду на некую невидимую руку рынка, которая должна всё решить; попытку уменьшить соцпрограммы всеми возможными способами. А при этом – возрастание фискального прессинга для оплаты кредитов, которые набрала наши власть. Такую идеологическую составляющую мы видим в действиях правительства, парламентского большинства. Было бы странно, если бы такие подходы вели к тому, чтобы население стало жить лучше", — считает Алексей Якубин.

Он обращает внимание, что изменения, которые украинцам презентуют под видом реформ, не используют в большинстве развитых стран.

"В тех же США, ведущих странах ЕС — более развита социальная политика, увеличивают выплаты пострадавшим от корона-кризиса. Всё громче ведутся дискуссии, что сфера медицины – не сфера услуг, а общественное благо и право. А в Украине же — заповедник неолиберализма но с неким особым уклоном", — говорит политолог.

Он считает странным, когда президент хвалится скоростью реформ, тогда как от подобных изменений государство становится менее жизнеспособным.

"Люди выживают сами по себе, а госструктуры существуют в некой параллельной реальности — или не существуют вовсе. Государство становится всё менее дееспособным касательно решения проблем людей, — акцентирует Алексей Якубин. — Вся его ключевая функция, по сути, сводится к тому, чтобы собрать как можно больше с населения — в виде налогов, коммунальных тарифов. И всё ради того, чтобы производить выплаты кредиторам, а украинские финансово-промышленные группы, имеющие влияние на власть, могли использовать этот бюджетный пирог".

Напомним, Украина развивается и достигает новых вершин в различных сферах, дабы иметь возможность в скором времени стать участницей Евросоюза. По мнению премьер-министра Республики Литва Ингриды Шимоните, больше всего реформирования в Украине требуют противостояние коррупционерам, а также обеспечения верховенства права.

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