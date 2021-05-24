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Украина прекратит авиасообщение с Беларусью: что произошло

Власть обеспокоена событиями вокруг пассажирского самолета компании Ryanair

сегодня, 18:14
Автор:

Татьяна Веремеева

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать решение об остановке прямого авиасообщения между Украиной и Беларусью. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Украина прекратит авиасообщение с Беларусью: что произошло

Зеленский поручил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью

Решение об остановке авиасообщения президент озвучил во время совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром внутренних дел Арсеном Аваковым, министром энергетики Германом Галущенко, министром инфраструктуры Александром Кубраковым, заместителями руководителя Офиса президента Юлией Свириденко и Кириллом Тимошенко. Причиной стали события вокруг пассажирского самолета компании Ryanair, который 23 мая совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска.

Позже премьер сообщил, что завтра, 25 мая, состоится внеочередное заседания Кабинета министров, во время которого правительство рассмотрит вопрос касательно авиасообщения между Украиной и Беларусью. По словам Дениса Шмыгаля Министерство инфраструктуры и Министерство иностранных дел уже работают над соответствующим решением.

Напомним, 23 мая в Минске был задержан основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он находился на борту самолета Ryanair, следовавшего по маршруту Афины — Вильнюс. Рейс приземлился в национальном аэропорту Минска после получения сообщения о минировании, которое не подтвердилось.

По этому поводу "Комментарии" узнали у экспертов, как расценивать такие методы задержания неугодных президенту Беларуси Александру Лукашенко и как могут развиваться события дальше. Подробную информацию вы можете получить, прочитав наш материал.

Сегодня в СМИ появилась информация о задержании еще одного самолета в аэропорту белорусской столицы.


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