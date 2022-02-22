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Угроза жизни: Россия эвакуирует своих дипломатов из Украины

На такой шаг решились, будто из-за угроз работникам посольства России в Украине.

сегодня, 22:15
Автор:

Лиля Воробьева
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  Россия уже в ближайшее время будет эвакуировать представителей персонала в посольствах и консульствах на территории нашей страны, чтобы защитить их жизнь и безопасность. Об этом информируют представители российского МИД сегодня, 22 февраля.

Угроза жизни: Россия эвакуирует своих дипломатов из Украины

В Кремле вроде бы боятся за жизнь своих дипломатов (фото из открытых источников)

По обнародованной информации, при происходящих обстоятельствах для МИД РФ будет первоочередной задачей – позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках посольств и генеральных консульств. Чтобы защитить их жизнь и позаботиться о безопасности, руководители РФ приняли решение эвакуировать персонал российских загранучреждений на украинской территории, что будет исполнено как можно быстрее.

Этими "обстоятельствами" — представители Министерства иностранных дел РФ называют якобы неоднократные нападения на дипломатические учреждения этой страны и озвученные угрозы физических расправ над ее дипломатами. При этом о фактах предстоящей агрессии, в частности, скопления военного контингента вокруг  украинских границ никто не упоминает.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что парламент сделал заявление о признании Россией ЛДНР. Верховная Рада приняла постановление №7088 "О заявлении Верховной Рады Украины в связи с признанием Российской Федерацией независимости самопровозглашенных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины". В тексте говорится, что решением о признании независимости ЛДНР РФ "совершила акт очередной агрессии и в очередной раз грубо нарушила государственный суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ".


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Источник: https://t.me/MID_Russia/18652
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