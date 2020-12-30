Угроза с южного фронта: сможет ли Россия усилить позиции в Приднестровье

"Комментарии" узнали у экспертов, будет ли пытаться Россия сделать Приднестровье частью своей территории для дальнейшего наступа на Украину и чем это может закончиться для всех сторон.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Россия обещала вывести войска из Приднестровья еще до 2001 года"

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин уверен, что варианты эскалации в Приднестровье (или как его называют Приднестровская Молдавская Республика – ПМР – непризнанное государство в Восточной Европе, которое расположено на левом берегу Днестра с Бендерским анклавом на правом берегу; граничит с Молдавией и Украиной, выхода к морю не имеет), с вовлечением в конфликт Украины, российские спецслужбы и Минобороны рассматривают.

"Нужно понимать, что так называемая Оперативная группа российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) стоит там с 1995 года. И является наследницей 14-й гвардейской общевойсковой армии ВС СССР и ВС РФ. В соответствии с решением Стамбульского совещания ОБСЕ (1999), РФ обязалась вывести оружие и весь личный состав с территории ПМР ещё до 2001 года. Но когда она соблюдала договоренности? Изначальная группировка из почти 5 тысяч человек сейчас сократилась до 1700 военнослужащих, включая "миротворческие силы". Официально их основная функция сейчас — охрана военных складов в селе Колбасна на границе с Украиной, — отмечает эксперт. — Арсенал остались в Приднестровье в наследство от 14-й армии СССР, которая была расквартирована в регионе до развала Союза. Частично на эти склады вывозились снаряды из стран Восточного блока. По официальным данным, в Колбасне на сегодняшний день насчитывает более 20 тысяч тонн боеприпасов. Сколько их там на самом деле – сказать сложно".

Влад Волошин подчеркивает, что диалог об утилизации ведется между Кишиневом и Москвой четверть века. Но пока дальше разговоров дело не пошло.

"Положение российских "миротворцев" в Приднестровье серьезно осложнилось после того, как РФ захватили Крым и часть Донбасса, — говорит эксперт. – Если до 2014 года в моменты ухудшения российско-молдавских отношений, РФ могла проводить ротацию своего воинского контингента через Одессу, то теперь потеряла эту возможность. Российские офицеры летят в Кишинев через территорию Беларуси, Польши, Словакии, Венгрии и Румынии. В штатском. Их периодически задерживают… Некоторое российские военные эксперты проговорились, что обсуждалась возможность сделать сухопутный коридор на Приднестровье. Суть в том, что около Одессы, за Затокой, высаживается с Черного моря десант (сухопутная бригада или бригада спецназа). И делает рывок. Захватывается мост, дамба… И наша Бессарабия получается отрезанной. Опасный сценарий. Но в Украине о нем знают. И у нас есть необходимые силы и средства, чтобы такую операцию предотвратить".

А недавно, продолжает эксперт, небезысвестный военный преступник Гиркин-Стрелков (захватывал Славянск, какое-то время руководил "вооруженными силами ДНР") фактически проговорился о еще одном плане.

"Пытаясь быть на вершине хайпа, он периодически проговаривает сценарии, которые обсуждаются в спецслужбах РФ, — отмечает Влад Волошин. – Вот и в этот раз заявил, что украинцы могут переодеться в форму молдавской армии и попытаться спровоцировать российских военных в Приднестровье. Читать это всё можно с точностью наоборот. Россияне сами переоденутся, устроят столкновение и попытаются втянуть Украину в конфликт. А Приднестровье щедро раздают российские паспорта. И защищая "своих" граждан, РФ может пойти на многое. В том числе – на тот самый "коридор". Опасный сценарий, вполне присущий для России. Могут обкатать на Приднестровье, а потом попробовать и на оккупированном Донбассе, где сейчас также массово раздают паспорта РФ".

Но военный эксперт сомневается, что РФ пойдет на такой шаг.

"Во-первых, планы уже стали достоянием общественности, — поясняет он. — И попытка спектакля вряд ли будет удачной. Во-вторых, украинцы научились воевать – и поток цинковых гробов в Россию будет немаленький. В-третьих, явное противостояние – это уже втягивание в конфликт других стран, а также – мощнейшие санкции. В-четвертых, РФ куда выгоднее просто иметь в своем распоряжении Приднестровье как анклав напряженности в регионе".

"России никак не нарастить свои силы в Приднестровье, не находясь в состоянии войны"

В последнее время, экспертные сообщества Украины, Молдовы и РФ активно обсуждают приднестровскую проблематику. Связано это, прежде всего, с изменением риторики офиса президента Молдовы относительно форматов дальнейшей деятельности комиссии по урегулированию конфликта, отмечает политический консультант, технолог, специалист по GR Андрей Бодров.

"Пришедшая на смену Игорю Додону новый президент Майя Санду и ее окружение, очутившись в оппозиционных отношениях с парламентом, активно принимающим популистские решения на внутриполитическом треке, свои баллы решили искать на внешнем. С одной стороны, это повысит "витальность" фигуры Санду (после ряда решений парламента по ограничению президентских полномочий привлекательность/возможности этого поста существенно снизилась) в глазах западных игроков. С другой — позволяет присутствовать в той повестке дня, что активно мобилизует электорат на крайне правом фланге, где Санду еще может "добирать" поддержку", – поясняет Андрей Бодров предложения нового президента Молдовы в стиле вывести российские миротворческие войска из Приднестровья, заменив их наблюдателями ОБСЕ.

По мнению эксперта, Украине, имеющей точки напряжения на других отрезках границы, важно не позволить втянуть себя в очередное обострение.

"А соблазн для ряда "как бы правых" политсил будет знатный. Для игроков, представляющих т.н. "когорту Сороса" во власти – также, — уверен политконсультант. — И кому же в этой ситуации верить: молдавским политикам, играющим на обострение ситуации и пытающимся вовлечь в игру нашу страну на своей стороне — или же нашим, которые пророчат наступление с территории Приднестровья на Украину, а не Молдову? И если наши власти включатся в молдавскую игру на обострение, то правда ли то, что нам рассказывают о скором примирении и выборах на Донбассе уже в следующем году? Однозначных ответов у меня на эти вопросы нет".

Андрей Бодров предлагает поразмышлять и над другими вопросами.

"Как, не находясь официально в состоянии войны, РФ нарастит свою группу войск в ПМР? Правильный ответ — никак! Ибо, никто через украинское или молдавское-румынское небо военно-транспортные самолеты РФ не пропустит, — подчеркивает эксперт. — А другого, сопредельного с ПМР, нет. На открытое нарушение границ вряд ли решатся. Потому — не реально. Будет ли РФ наступать наличествующими силами? Если бы считала возможным и нужным — наверное, давно бы "наступила". Потому — тоже, вряд ли. Подытожив, можно сказать что "медиа-вихри" вокруг приднестровского вопроса — это, скорее всего, попытка Санду спасать свой президентский рейтинг. А наши внутренние "алярмы" в СМИ — попытка использовать чужие движения для подтверждения своей "правоты" на отечественном внутриполитическом рынке".

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