Россия готовит масштабные провокации на востоке Украины - разведка

Российская Федерация готова к широкомасштабным провокациям против нашего государства. Такое заявление сделали в Главном управлении разведки Минобороны Украины (далее — ГУР). К такому выводу разведчики пришли на основе информации, которую им удалось получить.

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По данным разведки, РФ завершает подготовку комплекса мероприятий. ГУР сообщает о ряде целей, которые преследует Россия:

— заставить Украину дать военный ответ на враждебные действия оккупантов на востоке страны;

— расширить российское военное присутствие на территории так называемых "ДНР/ЛНР," а именно ввести регулярные подразделения вооруженных сил РФ для "защиты в самопровозглашенных республиках российских граждан" (на самом деле, отмечает разведка, речь идет о гражданах Украины, которым принудительно в течение последних лет выдавали паспорта РФ) ;

— попытаться продвинуть российские оккупационные войска вглубь территории Украины.

Сообщается, что российские дипломатические представительства за рубежом и СМИ также получили задание. Они должны разъяснять якобы агрессивные действия украинских военных и "миротворческие" мероприятия РФ в ответ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на то, что Российская Федерация начала стягивать войска к украинской границе. По словам президента, отечественная армия готова к любым провокациям.

Как сообщалось ранее, украинское общество уже не первый день обеспокоено увеличением количества военнослужащих вблизи украинской границы на востоке страны. На днях в Сети появилось видео колонны военных машин и танков, которая направляется в аннексированный РФ Крым. Сегодня, 1 апреля, в Кремле наконец-то отреагировали на эту тему.

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