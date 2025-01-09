Удар для Зеленского: Байден отказался от последней встречи с ним - названа причина

Последняя встреча президента США Джо Байдена, который сложит свои полномочия 20 января, и главы Украины Владимира Зеленского должна была пройти 9 января в Риме (Италия). Однако Байден остался в Америке из-за смертоносных лесных пожаров в Калифорнии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Sky News.

Зеленский и Байден могли подвести итоги своего сотрудничества 9 января в Риме, но помешал, по официальной версии, пожар в Лос-Анджелесе. Фото: Офис президента Украины

Таким образом, Джо Байден отменил последнюю запланированную зарубежную поездку своего президентства. Он должен был отправиться в Рим и Ватикан через несколько часов после выступления на похоронах Джимми Картера в Вашингтоне сегодня днем, но теперь останется в Вашингтоне. У Байдена были запланированы переговоры с Папой Римским Франциском, премьер-министром Италии Джорджией Мелони и последняя личная встреча с Зеленским.

Sky News отмечает, что отмененная поездка Байдена станет ударом для Зеленского. Причина — сохраняется неопределенность относительно того, какую поддержку получит Украина, когда избранный президент Дональд Трамп вступит в должность 20 января. Новому президенту "в наследство" от Байдена остались почти четыре миллиарда долларов на военную помощь Украине, которые действующая администрация не успела потратить.

Как сообщал портал "Комментарии", в Лос-Анджелесе и других городах Калифорнии 8 января начались масштабные пожары, справиться с которыми американские экстренные службы пока не могут. Сожжено более тысячи домов, в том числе дом сына президента США — Хантера Байдена. Трамп уже обвинил Байдена в том, что Калифорния не готова к борьбе со стихией.

Напомним, что Байден и Зеленский должны были еще раз встретиться в октябре 2024 года, когда президент США собирался приехать в Германию. Хозяин Белого дома должен был председательствовать на уникальном заседании формата "Рамштайн", которое планировалось на уровне лидеров стран. Кроме того, с участием Байдена планировались еще ряд важных встреч в Германии и Франции. Тогда американскому лидеру помешал прилететь в Европу ураган, обрушившийся на Флориду.

Читайте также на портале "Комментарии": интервью президента Украины Владимира Зеленского подкастеру Лексу Фридману опасно тем, что может подорвать двухпартийную поддержку Украины в США. Украинский лидер обесценил поддержку, которую все эти годы оказывала администрация Джо Байдена. Но демократы, хоть и покидают Белый дом, остаются в других органах власти и не забудут Зеленскому неблагодарности, считает экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко. Возможно, маленький пакет военной помощи (500 млн вместо предполагавшегося еще недавно 2 млрд) на Рамштайне 9 января — первое следствие неаккуратности президента в выражениях (и дело не в матюках).



