Учения Sea Breeze 2021: какие риски есть для Украины

С 28 июня по 10 июля в акватории северо-западной части Черного моря, а также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях Украины будут проходить многонациональные учения Sea Breeze 2021. В них примет участи более 30 стран, включая США, Великобританию и прочих союзников Украины. К учениям будут привлекаться украинские силы и подразделения Военно-Морских, Воздушных, Сухопутных войск, Сил спецопераций ВСУ, Сил поддержки ВСУ, Сил обороны.



Учения Sea Breeze 2021

Накануне старта учений Россия уже отметилась рядом провокаций. Но сорвать мероприятия не удалось. Спецпредставитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил, что Североатлантический альянс не намерен отзывать свое представительство в Черном море и будет укреплять сотрудничество с партнерами в регионе. По его словам, у НАТО твердая позиция, когда дело касается свободы судоходства и факта, что Крым – это Украина, а не Россия.

Ситуацию, связанную с этими учениями, их позитив и риски, эксперты оценили для портала "Комментарии".

Учения Sea Breeze 2021: коллективный Запад приступает к действиям

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан напоминает, что 23 июня около мыса Фиолент, у оккупированного Крыма, произошел инцидент с британским эсминцем Defender. Россияне тогда завили, что "открыли предупредительный огонь и сбросили бомбы" по курсу эсминца, который якобы "нарушил границу РФ". В свою очередь, Великобритания заявила, что ничего подобного не было, а Defender осуществлял "мирный проход водами Украины".

"И действия британского флота, и небывалые по масштабам международные учения Sea Breeze 2021, показывают, что коллективный Запад не только проснулся, но и приступает к действиям касательно ограничения амбиций Кремля по превращению Азовского и Черного морей во внутреннее озеро РФ. И какие бы там не были истерики из Кремля и действия российского флота, это акции, которые более направлены на собственный электорат накануне выборов в Госдуму. А серьезного сопротивления, как по мне, россияне, если дойдет до столкновения, оказать не смогут", – отмечает генерал.

Он приводит историческую аналогию с Крымско-Восточной войной 1853-1856 годов.

"Тогда российский император Николай Первый пытался захватить ряд новых земель. Коалиция Османии (Турции), Британии, Франции, Сардинского королевства противостояли этому. Конфликт привел к поражению Российской империи. В 1856 году был заключен Парижский мир, по которому Россия фактически потеряла Черноморский флот, были демонтированы крепостные сооружения, форты на побережье. Какими бы россияне не были "иванами", не помнящими родства, в РФ есть квалифицированные эксперты и политики, которые понимают, что если появится мощная антироссийская коалиция, ситуация может повториться. А ее очертания уже просматриваются. В той или иной мере Турция, Румынии, Болгария, Великобритания, США и, конечно, Украина с Грузией, пострадавшие от агрессии, готовы противостоять России. И шансы РФ получить некую победу, развивая военный конфликт в море – минимальные. Это может привести не только к поражению России в этом регионе, но и будет способствовать восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины", – подчеркивает Василий Богдан.

Учения Sea Breeze 2021: информационной войны не избежать

Бывший разведчик, начальник военного отдела благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым" ("Повернись живим") Андрей Рымарук обращает внимание, что вокруг Черного моря разгорается настоящая война, пока – информационная.

"Ситуация с британским эсминцем Defender, а позже – с нидерландским фрегатом Evertsen, который ВС РФ провоцировали, имитируя нападение на него истребителями Су-30 и бомбардировщиками Су-24, демонстрирует, что россияне перепуганы. Не дает им покоя и активная фаза международных учений Sea Breeze 2021, в которых принимает участие рекордное количество стран-членов НАТО. В ответ Россия тоже объявила учения в Черном море, – отмечает Андрей Рымарук. – Посмотрим как это будет накладываться друг на друга".

Информационная война точно будет. Но не исключен и человеческий фактор, подчеркивает эксперт.

"К примеру, у пилота или моряка может дрогнуть палец, что приведет к ощутимым последствиям. Не хотелось бы, чтобы такое случилось. Но ничего нельзя исключать", – резюмирует Андрей Рымарук.

Напомним, возможную реакцию на Sea Breeze 2021 России оценил для портала "Комментарии" военный обозреватель, главный редактор издания "Апостроф" Денис Попович.

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