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Учения Sea Breeze 2021: какие риски есть для Украины

Эксперты рассказали, что может делать Россия, чтобы помешать успешному прохождению учений Sea Breeze 2021

сегодня, 10:37
Автор:

Татьяна Веремеева

С 28 июня по 10 июля в акватории северо-западной части Черного моря, а также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях Украины будут проходить многонациональные учения Sea Breeze 2021. В них примет участи более 30 стран, включая США, Великобританию и прочих союзников Украины. К учениям будут привлекаться украинские силы и подразделения Военно-Морских, Воздушных, Сухопутных войск, Сил спецопераций ВСУ, Сил поддержки ВСУ, Сил обороны.

Учения Sea Breeze 2021: какие риски есть для Украины

Учения Sea Breeze 2021

Накануне старта учений Россия уже отметилась рядом провокаций. Но сорвать мероприятия не удалось. Спецпредставитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил, что Североатлантический альянс не намерен отзывать свое представительство в Черном море и будет укреплять сотрудничество с партнерами в регионе. По его словам, у НАТО твердая позиция, когда дело касается свободы судоходства и факта, что Крым – это Украина, а не Россия.

Ситуацию, связанную с этими учениями, их позитив и риски, эксперты оценили для портала "Комментарии".

Учения Sea Breeze 2021: коллективный Запад приступает к действиям

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан напоминает, что 23 июня около мыса Фиолент, у оккупированного Крыма, произошел инцидент с британским эсминцем Defender. Россияне тогда завили, что "открыли предупредительный огонь и сбросили бомбы" по курсу эсминца, который якобы "нарушил границу РФ". В свою очередь, Великобритания заявила, что ничего подобного не было, а Defender осуществлял "мирный проход водами Украины".

"И действия британского флота, и небывалые по масштабам международные учения Sea Breeze 2021, показывают, что коллективный Запад не только проснулся, но и приступает к действиям касательно ограничения амбиций Кремля по превращению Азовского и Черного морей во внутреннее озеро РФ. И какие бы там не были истерики из Кремля и действия российского флота, это акции, которые более направлены на собственный электорат накануне выборов в Госдуму. А серьезного сопротивления, как по мне, россияне, если дойдет до столкновения, оказать не смогут", – отмечает генерал.

Он приводит историческую аналогию с Крымско-Восточной войной 1853-1856 годов.

"Тогда российский император Николай Первый пытался захватить ряд новых земель. Коалиция Османии (Турции), Британии, Франции, Сардинского королевства противостояли этому. Конфликт привел к поражению Российской империи. В 1856 году был заключен Парижский мир, по которому Россия фактически потеряла Черноморский флот, были демонтированы крепостные сооружения, форты на побережье. Какими бы россияне не были "иванами", не помнящими родства, в РФ есть квалифицированные эксперты и политики, которые понимают, что если появится мощная антироссийская коалиция, ситуация может повториться. А ее очертания уже просматриваются. В той или иной мере Турция, Румынии, Болгария, Великобритания, США и, конечно, Украина с Грузией, пострадавшие от агрессии, готовы противостоять России. И шансы РФ получить некую победу, развивая военный конфликт в море – минимальные. Это может привести не только к поражению России в этом регионе, но и будет способствовать восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины", – подчеркивает Василий Богдан.

Учения Sea Breeze 2021: информационной войны не избежать

Бывший разведчик, начальник военного отдела благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым" ("Повернись живим") Андрей Рымарук обращает внимание, что вокруг Черного моря разгорается настоящая война,  пока – информационная.

"Ситуация с британским эсминцем Defender, а позже – с нидерландским фрегатом Evertsen, который ВС РФ провоцировали, имитируя нападение на него истребителями Су-30 и бомбардировщиками Су-24, демонстрирует, что россияне перепуганы. Не дает им покоя и активная фаза международных учений Sea Breeze 2021, в которых принимает участие рекордное количество стран-членов НАТО. В ответ Россия тоже объявила учения в Черном море, – отмечает Андрей Рымарук. – Посмотрим как это будет накладываться друг на друга".

Информационная война точно будет. Но не исключен и человеческий фактор, подчеркивает эксперт.

"К примеру, у пилота или моряка может дрогнуть палец, что приведет к ощутимым последствиям. Не хотелось бы, чтобы такое случилось. Но ничего нельзя исключать", – резюмирует Андрей Рымарук.

Напомним, возможную реакцию на Sea Breeze 2021 России оценил для портала "Комментарии" военный обозреватель, главный редактор издания "Апостроф" Денис Попович.


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Источник: comments.ua
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