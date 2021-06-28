В Черном море стартовали американо-украинские учения Sea Breeze 2021: какой будет реакция РФ

В Черном море 28 июня стартовали учения Sea Breeze 2021, а также морское патрулирование, организованное Военно-морскими силами Украины и шестым оперативным флотом ВМС США. Эти мероприятия и возможную реакцию на них России (РФ) оценил для портала "Комментарии" военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович.

Учения Sea Breeze 2021 (фото из открытых источников)

"Учения Sea Breeze проводятся уже не первый год. И не впервые они становятся объектом для политических спекуляций со стороны Кремля и подконтрольных ему сил, — отмечает Денис Попович. — Достаточно вспомнить 2006 год, когда действия марионеточных пророссийских организаций в Крыму практически привели к срыву учений в установленные сроки".

В этом году РФ также пыталась сорвать Sea Breeze, однако прибытие иностранных кораблей в Одессу и беспрецедентный масштаб этих учений сделают такие попытки невозможными, отмечает военный обозреватель.

По его словам, тот факт, что представительство участников будет самым широким за всю историю учений, говорит о том, что партнеры Украины не оставляют нас наедине с противником.

"Тем не менее, есть вероятность провокаций со стороны РФ, — продолжает Денис Попович. — Они могут быть воплощены в попытках организовать "параллельные учения" в тех районах моря, где будут проходить учения Sea Breeze, с закрытием этих районов и требованием туда не заходить. Сценарий таких провокаций уже отработан в истории с британским эсминцем Defender. Однако до прямого морского столкновения дело вряд ли дойдет".

Напомним, в России продолжают "бряцать" оружием, демонстрируя силу как Украине, так и западным странам. По сообщению российских СМИ, которые ссылаются на Министерство обороны РФ, их армия в оккупированном Крыму участвует в масштабных военных учениях. Местом проведения мнимых боевых действий определили полигон Опук.

В России утверждают, что свои силы на учениях продемонстрируют не менее 10 тысяч бойцов. Также собираются задействовать большое количество техники — около 1200 единиц.





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