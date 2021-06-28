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Главная Новости Политика внутренняя политика В Черном море стартовали американо-украинские учения Sea Breeze 2021: какой будет реакция РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

В Черном море стартовали американо-украинские учения Sea Breeze 2021: какой будет реакция РФ

Учения Sea Breeze проводятся уже не первый год

сегодня, 16:05
Автор:

Ольга Чародий

В Черном море 28 июня стартовали учения Sea Breeze 2021, а также морское патрулирование, организованное Военно-морскими силами Украины и шестым оперативным флотом ВМС США. Эти мероприятия и возможную реакцию на них России (РФ) оценил для портала "Комментарии" военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович.

В Черном море стартовали американо-украинские учения Sea Breeze 2021: какой будет реакция РФ

Учения Sea Breeze 2021 (фото из открытых источников)

"Учения Sea Breeze проводятся уже не первый год. И не впервые они становятся объектом для политических спекуляций со стороны Кремля и подконтрольных ему сил, — отмечает Денис Попович. — Достаточно вспомнить 2006 год, когда действия марионеточных пророссийских организаций в Крыму практически привели к срыву учений в установленные сроки".

В этом году РФ также пыталась сорвать Sea Breeze, однако прибытие иностранных кораблей в Одессу и беспрецедентный масштаб этих учений сделают такие попытки невозможными, отмечает военный обозреватель.

По его словам, тот факт, что представительство участников будет самым широким за всю историю учений, говорит о том, что партнеры Украины не оставляют нас наедине с противником.

"Тем не менее, есть вероятность провокаций со стороны РФ, — продолжает Денис Попович. — Они могут быть воплощены в попытках организовать "параллельные учения" в тех районах моря, где будут проходить учения Sea Breeze, с закрытием этих районов и требованием туда не заходить. Сценарий таких провокаций уже отработан в истории с британским эсминцем Defender. Однако до прямого морского столкновения дело вряд ли дойдет".

Напомним, в России продолжают "бряцать" оружием, демонстрируя силу как Украине, так и западным странам. По сообщению российских СМИ, которые ссылаются на Министерство обороны РФ, их армия в оккупированном Крыму участвует в масштабных военных учениях. Местом проведения мнимых боевых действий определили полигон Опук.

В России утверждают, что свои силы на учениях продемонстрируют не менее 10 тысяч бойцов. Также собираются задействовать большое количество техники — около 1200 единиц.



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Источник: Comments.ua
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