В Черном море стартовали американо-украинские учения Sea Breeze 2021: какой будет реакция РФ

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Ольга Чародий
В Черном море 28 июня стартовали учения Sea Breeze 2021, а также морское патрулирование, организованное Военно-морскими силами Украины и шестым оперативным флотом ВМС США. Эти мероприятия и возможную реакцию на них России (РФ) оценил для портала "Комментарии" военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович.
Учения Sea Breeze 2021 (фото из открытых источников)
В этом году РФ также пыталась сорвать Sea Breeze, однако
прибытие иностранных кораблей в Одессу и беспрецедентный масштаб этих учений
сделают такие попытки невозможными, отмечает военный обозреватель.
По его словам, тот факт, что представительство участников
будет самым широким за всю историю учений, говорит о том, что партнеры Украины
не оставляют нас наедине с противником.
Напомним, в России продолжают "бряцать" оружием, демонстрируя силу как Украине, так и западным странам. По сообщению российских СМИ, которые ссылаются на Министерство обороны РФ, их армия в оккупированном Крыму участвует в масштабных военных учениях. Местом проведения мнимых боевых действий определили полигон Опук.
В России утверждают, что свои силы на учениях продемонстрируют не менее 10 тысяч бойцов. Также собираются задействовать большое количество техники — около 1200 единиц.
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