Участие Украины в сертификации "Северного потока-2": можно ли остановить запуск российского газопровода

В понедельник, 15 ноября, стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" и Оператор ГТС Украины будут участвовать в сертификации "Северного потока-2". А во вторник, 16 ноября, стало известно, что сертификация СП-2 приостановлена.

Северный поток-2 - фото из открытых источников

Последнее связано с тем, что оператор может быть сертифицирован только как немецкое юрлицо, а Nord Stream 2 AG — швейцарская компания. И тут – чисто технический вопрос, который, скорее всего, быстро утрясут.

А вот что значит возможное вхождение Нафтогаза и ОГТС Украины в число сертификаторов СП-2, эксперты пояснили изданию "Комментарии".

Энергия, которая в один момент превращается в козырь в руках монополиста, не должна превращаться в оружие

Гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон обращает внимание, что ОГТСУ в рамках допуска к процессу сертификации СП-2 отведена отдельная роль как компании, обладающий уникальной экспертизой в вопросе транспортировки газа в ЕС.

"У нас есть веские аргументы, — как технические, так и политические, — которые должны положить конец российским спекуляциям на европейском газовом рынке. Мы стараемся не допустить энергетическую изоляцию Украины", — поясняет Сергей Макогон.

Он акцентирует, что участие в сертификации – это ответственность ОГТСУ перед потребителями. И перед большой промышленностью, и перед средним и малым бизнесом, и перед каждым жителем Украины.

"Мы не хотим, чтобы из-за прекращения транзита расходы на оптимизацию инфраструктуры ГТС легли на плечи налогоплательщиков и отразились на тарифах. Ведь уже сегодня мы ликвидируем часть компрессорных станций, а 96% газораспределительных станций нуждаются в реконструкции, потому что работают с загрузкой менее 50% от проектной мощности", – отмечает Сергей Макогон.

Он подчеркивает, что для Украины СП-2 несет не только энергетическую, но и общую угрозу. Ведь "Газпром" не просто смотрит на рынок газа как на театр военных действий. Сертификация СП-2 даст еще и "зеленый свет" для более активных реальных спецопераций со стороны РФ.

По мнению эксперта, нынешний энергетический кризис, во многом спровоцированный "Газпромом", должен стать уроком. И напоминает, что нет никаких препятствий для транзита больших объемов газа в ЕС. Ведь мощная, разветвленная, технически безупречная украинская ГТС готова транспортировать до 200 млн куб.м газа в сутки, что в короткие сроки выровняло бы ситуацию на газовом рынке Европы. Однако "Газпром" этому препятствует.

Сергей Макогон считает усиление региональной энергетической безопасности и использование для этого всех имеющихся инструментов – общим вызовом, стоящим перед Украиной, Евросоюзом и США. И его преодоление, сохранность свободного рынка, конкуренции и развития во многом зависит от каждого, кто будет принимать стратегическое решение по сертификации газопровода "Северный поток-2".

"Энергия, которая в один момент превращается в козырь в руках монополиста, не должна превращаться в оружие", – резюмирует гендиректор Оператора ГТС Украины.

Регулятор услышит соображения украинской стороны, ведь мы наиболее заинтересованы в сохранении транзита через украинскую ГТС

Гендиректор ООО "Нефтегазстройинформатика", председатель экспертного совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский напоминает, что ранее польские компании тоже подали заявки на участие в процессе сертификации. Их взяли, но с условием – без права вето.

"То есть, они не могли наложить вето, на решение регулятора, но могли изложить свою позицию. Что они и сделали. Но с их позицией BNetzA не согласился. Сейчас нечто подобное, судя по всему, тоже без права вето, предложили нашим "Нафтогазу" и Оператору ГТС, – поясняет Леонид Униговский. – Считаю, что их участие в процессе сертификации всё равно важно. Регулятор услышит соображения украинской стороны. Ведь, в отличие от поляков, мы наиболее заинтересованы в сохранении транзита через украинскую ГТС. И, как отметил глава "Нафтогаза" Витренко, сертификация оператора и работа "Северного потока-2" приведет к сокращению конкуренции в восточно-европейском регионе".

По словам эксперта, существует три вида анбандлинга (разделения собственности).

1. Разделение путем передачи права собственности другому юрлицу.

2. Когда собственность остается у вертикально-интегрированной компании, но все права по управлению передаются от нее независимой компанией.

3. Создание вертикально-интегрированной компанией – дочерней компании, которой передают все права по управлению транспортной деятельностью.

"Насколько я понимаю, оператор СП-2 идет как раз по третьей модели. И тут важно доказать, что никакого независимого управления в таком случае не будет, – подчеркивает Леонид Униговский. – Очень хотелось бы верить, что "Нафтогазу" и ОГТС это удастся сделать".

Ни Польша, ни Украина реально повлиять на процесс сертификации СП-2 не могут

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский считает, что Украина никак не может повлиять на ситуацию, кроме как донести свое видение, свои замечания (в ракурсе возможных нарушений европейского законодательств) касательно вероятной сертификации оператора СП-2.

"Не думаю, что это сильно повлияет на процесс сертификации. Польша, получив доступ к процессу сертификации, уже выступала с аналогичными замечаниями. Но т.к. ни Польше, ни Украине не предоставили право вето, реально повлиять на процесс сертификации они не могут", – говорит эксперт.

Затянуться же этот процесс, по его мнению, может. Не более.

"Скорее всего, исходя из сложной ситуации, которая складывается на европейском газовом рынке, из той логики, в которой развивается немецкая экономика и в частности немецкая энергетика (в ФРГ принята концепция трансформации энергетики и увеличения более чем в два раза газово-генерирующих мощностей), остановить сертификацию будет достаточно сложно", – прогнозирует Валентин Землянский.

Ранее эксперт объяснил, как Германия может отомстить Украине за задержку запуска "Северного потока-2".

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