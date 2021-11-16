Участие Украины в сертификации "Северного потока-2": можно ли остановить запуск российского газопровода

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Елизавета Черных
В понедельник, 15 ноября, стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" и Оператор ГТС Украины будут участвовать в сертификации "Северного потока-2". А во вторник, 16 ноября, стало известно, что сертификация СП-2 приостановлена.
Северный поток-2 - фото из открытых источников
Последнее связано с тем, что оператор может быть сертифицирован только как немецкое юрлицо, а Nord Stream 2 AG — швейцарская компания. И тут – чисто технический вопрос, который, скорее всего, быстро утрясут.
А вот что значит возможное вхождение Нафтогаза и ОГТС Украины в число сертификаторов СП-2, эксперты пояснили изданию "Комментарии".
Гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон обращает внимание, что ОГТСУ в рамках допуска к процессу сертификации СП-2 отведена отдельная роль как компании, обладающий уникальной экспертизой в вопросе транспортировки газа в ЕС.
Он акцентирует, что участие в сертификации – это ответственность ОГТСУ перед потребителями. И перед большой промышленностью, и перед средним и малым бизнесом, и перед каждым жителем Украины.
Он подчеркивает, что для Украины СП-2 несет не только энергетическую, но и общую угрозу. Ведь "Газпром" не просто смотрит на рынок газа как на театр военных действий. Сертификация СП-2 даст еще и "зеленый свет" для более активных реальных спецопераций со стороны РФ.
По мнению эксперта, нынешний энергетический кризис, во многом спровоцированный "Газпромом", должен стать уроком. И напоминает, что нет никаких препятствий для транзита больших объемов газа в ЕС. Ведь мощная, разветвленная, технически безупречная украинская ГТС готова транспортировать до 200 млн куб.м газа в сутки, что в короткие сроки выровняло бы ситуацию на газовом рынке Европы. Однако "Газпром" этому препятствует.
Сергей Макогон считает усиление региональной энергетической безопасности и использование для этого всех имеющихся инструментов – общим вызовом, стоящим перед Украиной, Евросоюзом и США. И его преодоление, сохранность свободного рынка, конкуренции и развития во многом зависит от каждого, кто будет принимать стратегическое решение по сертификации газопровода "Северный поток-2".
Гендиректор ООО "Нефтегазстройинформатика", председатель экспертного совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский напоминает, что ранее польские компании тоже подали заявки на участие в процессе сертификации. Их взяли, но с условием – без права вето.
По словам эксперта, существует три вида анбандлинга (разделения собственности).
1. Разделение путем передачи права собственности другому юрлицу.
2. Когда собственность остается у вертикально-интегрированной компании, но все права по управлению передаются от нее независимой компанией.
3. Создание вертикально-интегрированной компанией – дочерней компании, которой передают все права по управлению транспортной деятельностью.
Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский считает, что Украина никак не может повлиять на ситуацию, кроме как донести свое видение, свои замечания (в ракурсе возможных нарушений европейского законодательств) касательно вероятной сертификации оператора СП-2.
Затянуться же этот процесс, по его мнению, может. Не более.
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