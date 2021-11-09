Эксперт объяснил, как Германия может отомстить Украине за задержку запуска «Северного потока-2»

Ситуация вокруг "Северного потока-2" уже даже не комическая, а переросла в гротеск: американские сенаторы-республиканцы, правительства Польши и Украины, не преуспев в запрете и наложении санкций на "СП-2", пытаются отсрочить ввод в эксплуатацию трубопровода. Официальный Берлин такие потуги оценит и очень больно отреагирует, заставив Варшаву и Киев пожалеть о своем желании остановить запуск "Северного потока-2". Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет израильский политический обозреватель Соломон Манн.

Северный поток-2. Фото: GETTY IMAGES

"Всем прекрасно понятно: "Северный поток-2" — это и есть энергобезопасность Германии, тем более прямо перед отопительным сезоном, и кто посягает на эту энергобезопасность – вовсе не друзья Германии. Эту очевидность должны осознать политики Украины и Польши, чтобы потом не оказаться в положении, когда Германия будет жестко вмешиваться в дела этих государств и топтаться по их интересам в отместку за попытки вмешательства и нанесение ущерба интересам Германии на стороне конкурента – США. А причин и поводов ощутить месть германских политиков у этих стран более чем достаточно. От Минских соглашений для Украины до судебной реформы Польши", – отметил обозреватель.

Он добавляет, в вопросе "Северного потока-2" в Германии практическое единодушие ведущих сил. Из обоймы сторонников "СП-2" выпадают лишь "Зеленые", в то время как "Левая" партия, при поддержке которой может быть создано правительство СППГ-ХСС/ХДС — сама проводила "СП-2" через Бундестаг и председатель энергетической комиссии – представитель "левых". В Министерстве экономики Германии прямо говорят: они готовы дать зеленый свет "Северному потоку-2" прямо сейчас, но никак не позднее конца этого года. Любая задержка введения в эксплуатацию трубопровода приведет к новому повышению цен на газ на спотовом рынке и это хорошо понимают все стороны политического конфликта.

"При этом, если Трамп еще имел сильные доводы, уговаривая Германию отказаться от российского газа: он предлагал взамен американский сжиженный, то Байден такой альтернативы предложить не может и потому вынужден смягчать требования Конгресса. Прогноз Германии по СП2: 15 января 2022 года — крайний срок начала прокачки газа", – резюмировал Соломон Манн.

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