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У Зеленского рассказали, сможет ли США присоединиться к переговорам по Донбассу

В Европе этого не хотят

сегодня, 14:00
Автор:

Гриниченко Дима

В правящей партии "Слуга народа" оценили возможность присоединения Соединенных Штатов к переговорному процессу по решению войны на Донбассе. Об этом рассказа дипломат и народный депутат от партии власти Богдан Яременко в интервью изданию "Телеграф".

У Зеленского рассказали, сможет ли США присоединиться к переговорам по Донбассу

Байден. Фото: AP Photo

По словам нардепа, возможность присоединения США к переговорам в нормандском формате сохраняется, однако это будет негативно воспринято со стороны России и Европейских партнеров. Он отметил, что они не имеют желания допускать американцев к переговорам.

Дипломат вспомнил специального представителя США по Донбассу Курса Волкера, который оказывал серьезное влияние на процессы. Он отметил, что Волкер был активным посредником между Европой и Россией, однако положительного результата это не дало по причине того, что Россия хочет капитуляции Украины.

Яременко сказал, что Украина должна учитывать фактор избрания новым президентом США Джо Байдена. Он заявил, что при новой администрации в Госдепе появилось множество дипломатов и чиновников, которые отлично разбираются в вопросе Украины и России. 

По словам нардепа, Байден, будучи вице-президентом США в администрации Барака Обамы прилагал огромные усилия для решения конфликта на Донбассе. Яременко выразил уверенность в особой роли США, которую они будут играть в противостоянии нашей страны с РФ,

Джо Байден был избран президентом США в ноябре 2020 года. Он набрал рекордное количество голосов избирателей. В декабре его победу утвердила коллегия выборщиков. Байден официально вступил в должность 20 января 2021 года, став наиболее пожилым президентом США на момент инаугурации (78 лет).

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Порошенко предложил новые законы по Донбассу и Крыму.

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Источник: https://telegraf.com.ua/ukraina/politika/5608492-v-evrope-etogo-ne-hotyat-yaremenko-otsenil-veroyatnost-prisoedineniya-ssha-k-peregovoram-po-donbassu.html
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