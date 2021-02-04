У Зеленского рассказали, как Россия пытается легализовать оккупацию Крыма через ученых

В представительстве Президента Украины Владимира Зеленского в АРК Крым рассказали о том, как пресекают попытки России легализовать оккупацию полуострова при помощи научного сообщества. Об этом говорится в официальном сообщении представительства.

Севастополь. Фото: Ведомости

У Зеленского отметили, что постоянно наблюдают за деятельностью ученых и вузов на оккупированных территориях и пресекают их попытки участвовать в исследованиях и мероприятиях международного формата, в том числе и в онлайн-режиме.

Представительство направило письмо в Министерство образования и науки Украины с просьбой донести до руководителей вузов и научных учреждений необходимую информацию.

В сообщение отметили, что это делается для укрепления и защиты национальных интересов Украины, повышения авторитета нашей страны на международном уровне и блокирования шагов, которые делает Россия, чтобы научно легитимизировать оккупацию Крыма.

Справка: в марте 2014 года на территории Крыма появились военные без опознавательных знаков, которые захватили здание крымского парламента, аэропорт Симферополя и другие объекты стратегической инфраструктуры.

16 марта был проведен "референдум", который не был признан Украиной и международным сообществом. Спустя несколько дней президент РФ Владимир Путин подписал указ о "присоединении" Крыма к России, сделав это вопреки всем нормам международного права.

Позже Владимир Путин признавал, что "зелеными человечками" были военнослужащие РФ, однако в 2014 года он и другие руководители России это отрицали.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что почему на оккупированном Донбассе дорожают коммунальные услуги.

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