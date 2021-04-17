Украина высылает российского дипломата из Киева - детали

Украина ответила на провокационное задержание украинского консула в Санкт-Петербурге. Старший дипломат посольства России должен покинуть Украину в течение 72 часов, начиная с понедельника — 19 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.

Отношения с Россией: Украина высылает российского дипломата из Киева. Фото: forumdaily.com

Также в министерстве сообщили, что провокацию Россия устроила на фоне эскалации ситуации возле украинских границ.

Как сообщили представители российской власти, украинского консула задержали во время предоставления информации закрытого характера из баз данных правоохранительных органов России. Однако в МИД эти обвинения отвергают.

В сообщении отмечается, что своими поступками Россия нарушает международные документы — Венскую конвенцию о дипломатических отношениях от 1961 года и Венскую конвенцию о консульских отношениях от 1963 года.

Напомним, что скандальный российский политик и член Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский нашел способ, как заставить Украину поставлять воду в Крым. Мужчина считает, что нужно начать строительство дамбы в Смоленской области — у истоков Днепра. Его предложение можно посмотреть здесь.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что масштабная военная агрессия против нашей страны обернется историческим поражением для России, а также заверил, что мы не сдадим не одного сантиметра своей земли. По словам президента, он знает, чего хочет Владимир Путин. Зеленский отметил, что мы все слышали разговоры о том, что Россия займет или захватит весь Донбасс. Однако подчеркнул, что Украина не отдаст этих территорий, чего бы нам это ни стоило.





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