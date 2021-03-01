У Зеленского рассказали, что будет с Россией в случае большой войны на Донбассе

В президентской партии "Слуга народа" рассказали о том, какие последствия будут ждать Россию в случае серьезного обострения вооруженного конфликта на Донбассе, признаки которого можно наблюдать последний месяц. Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич в комментарии изданию "РБК-Украина".

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По его словам, Украина готов к любым возможным сценариям обострения ситуации на Донбассе со стороны России. Он отметил, что эскалация конфликта обернется серьезными последствиями для Кремля.

Нардеп заявил, что украинская армия способна защитить нашу страну от российской агрессии в случае наступления РФ на Донбассе или в Крыму. Он сказал, что Украину подёргивает весь мир, поэтому эскалация конфликта повлечет за собой введение новых санкций против России и высших чиновников Кремля.

Справка: в марте 2014 года на территории Крыма появились военные без опознавательных знаков, которые захватили здание крымского парламента, аэропорт в Симферополе и другие объекты стратегической инфраструктуры.

16 марта был проведен незаконный "референдум", который не признала Украина и страны-члены международного сообщества. Через несколько дней, вопреки всем нормам международного права, президент России Владимир Путин подписал указ о "присоединении" Крыма к РФ.

С апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что будут обсуждать на следующем заседании СНБО.

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