У Зеленского рассказали, чем похожи Россия и ХАМАС

После резни, которую устраивают Россия или ХАМАС в другой стране, они просят через переговорщиков о мирных договоренностях. Об этой общей черте путинского режима и радикальных исламистов заявили в Офисе президента Украины, сообщают "Комментарии".

Подоляк

"Массовые убийцы/беззаконники (Россия на государственном уровне, ХАМАС – на организационно-террористическом) устраивают безумную, но системную и продуманную резню на чужой территории, — пишет в своем телеграмм-канале советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. — Разница лишь в продолжительности резни. И после первого шока, когда страна-жертва готовит эффективный контрудар, появляется неожиданное "предложение" от многочисленных потенциальных "посредников": нельзя допустить расширения конфликта; нужно немедленно остановить огонь и буквально срочно сесть за стол переговоров. То есть нельзя допустить наказание виновного, не дать его разгромить, не посадить авторов резни на скамью подсудимых, не дать инициатору проиграть, растянуть конфликт во времени (подморозить его)".

— А потом с удивлением осознать, что международное право не работает, а сдерживающие конвенции все чаще выглядят как фикции. Может, пора сопоставить причины и последствия, а особенно последствия такого поведения, — вопрошают в Офисе президента.

Напомним, что армия обороны Израиля заявила о переходе в наступление на сектор Газа, по которому уже сутки наносят авиаудары. Гражданскому населению ЦАХАЛ предлагает идти в Египет, но тот закрыл свою границу и пропускает через нее не более тысячи человек в сутки. При том, что в Газе проживает 2,5 миллиона человек.

Уже известно, что группы ХАМАС на территории Израиля убили тысячу человек. В частности, расстреливали безоружных людей на автодорогах, убили две сотни жителей кибуца Кфар-Аза, в том числе сорок детей.

Вместе с тем, Россия призвала к переговорам между Палестиной и Израилем, себя в качестве посредника также предложил президент Турции Эрдоган.

Израиль заявил, что уничтожит всех руководителей и членов ХАМАС. Исламисты в свою очередь обещали убивать заложников, захваченных во время рейдов в Израиле. Видео с расстрелом двух из них они опубликовали.

Между тем, философ Путина объяснил, почему Россия должна поддерживать ХАМАС.

Племянница Трампа рассказала свою версию о том, кто виноват в атаке на Израиль.

А Россия перешла в наступление.