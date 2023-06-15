У Зеленского отреагировали на заявления Лукашенко

Советник Офиса резидента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк ответил на недавние заявления президент Беларуси Александра Лукашенко, пригрозивший ядерным оружием. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Подоляка.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

14 июня Лукашенко сообщил, что российское ядерное вооружение начало попадать на территорию Беларуси. В своем выступлении перед журналистами Лукашенко заявил о "красных линиях" угроз для Беларуси от других стран и указал, что ядерное вооружение втрое мощнее бомб, сброшенных на Хиросиму.

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Михаил Подоляк ответил на эти слова Лукашенко, намекнув, что решения Беларуси зависят от руководства России.

"Все, что публично говорит субъект Лукашенко, не имеет ничего общего с реальностью... Не тратьте время на оценку политических позиций неполитического субъекта Беларусь", — сказал Подоляк.

Несмотря на то, что ядерное оружие будет находиться на территории Беларуси, указания по его использованию может принимать только Россия. Кроме того, следует отметить, что Путин в начале июня сообщал о начале передачи оружия в июле, отличающемся от заявлений Лукашенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что белорусский диктатор Александр Лукашенко считает, что есть "большие предпосылки" для окончания войны между Украиной и Российской Федерацией. Однако обвинил Польшу и Балтийские страны в возможных агрессивных действиях по отношению к Беларуси.

Также "Комментарии" писали об эксперте, которая пояснила, что скрывают заявления Лукашенко относительно его восхвалений российским ядерным оружием на территории Беларуси.