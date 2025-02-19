У Трампа появятся яйца: в Раде придумали, как расплатиться за Patriot

Украинские фермеры готовы спасти Америку от дефицита куриных яиц. Хорошим стимулом для этого могла бы стать встречная поставка ЗРК Patriot. Об этом 19 февраля пишет портал "Комментарии" со ссылкой на члена аграрного комитета ВРУ, нардепа от "Слуги народа" Дмитрия Соломчука.

Если Америка согласится обменять Patriot на яйца, украинские куры будут нестись в два раза чаще. Фото: Николай Олещук / Telegram

Парламентарий напомнил, что до войны Украина входила в число крупнейших производителей яиц в мире. Уничтожение нескольких крупных птицефабрик россиянами подорвало потенциал страны в этой сфере, и в 2022-2023-м годах в Украине тоже подскочили цены на яйца, как сейчас в США. Но Украина оправилась, снова наладила поставки яиц в Евросоюз, а при необходимости может помочь и США.

Соломчук отметил, что если бы Штаты согласились на формулу "яйца в обмен на Patriot", украинские куры начали бы нестись в два-три раза быстрее. И это не шутка — есть, мол, соответствующие технологии.

В последние недели США испытывают дефицит куриных яиц, там подскочили цены. Все это происходит на фоне того, что Дональд Трамп не спешит выполнять одно из своих предвыборных обещаний — понизить цены на продукты.





"Комментарии" писали, что Украине, по данным президента Украины Владимира Зеленского, вооружения для войны с Россией обошлись в 320 миллиардов долларов. На долю иностранной военной помощи приходится 200 миллиардов (это ЕС и США), 120 миллиардов потратила сама Украина. При этом США предоставили всего 67 млрд военной помощи с начала полномасштабного вторжения, сообщил украинский лидер.

Читайте также на "Комментариях" — озвученные президентом США Дональдом Трампом 500 млрд долларов, которые Украина якобы должна компенсировать США за оказанную помощь — это "несерьезный разговор". Об этом 19 февраля пишет портал "Комментарии" со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Украинский лидер заметил, что США предоставили оружия на 67 млрд долларов за три года.

"Всего США отдельно дали нам около 67 млрд — то что мы получили оружием. И мы получили плюс 31,5 млрд — это финансовая помощь в бюджет", — сказал он.

Президент отметил, что Украине и США следует разобраться с этими данными, ведь цифры американцев не совпадают с украинскими.

"То, что Трамп говорит вернуть $500 млрд ископаемым, — это несерьезный разговор . Хотя еще раз повторяю, мы готовы к серьезному документу", — подытожил Зеленский.