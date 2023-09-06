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В России прокомментировали приглашение Армении в НАТО

Кавказскую республику, члена ОДКБ, пока неофициально пригласили вступить в НАТО

сегодня, 21:50
Автор:
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Константин Куликов
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Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко прокомментировал заявление заявления председателя Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтера Фелингера о том, что Армении следует вступить в Североатлантический альянс. Об этом сообщают "Комментарии". 

В России прокомментировали приглашение Армении в НАТО

Армения дистанцируется от ОДКБ

Заместитель Лаврова назвал "большими фантазиями" заявления из ЕС о возможности вхождения Армении в НАТО. 


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"Это большие фантазии, — заявил Грушко. — Армения — член ОДКБ, и мы исходим из реальности".

Гюнтер Фелингер написал на странице в Х, обратившись к премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

"Я призываю Армению вступить в НАТО",— написал он.

Гюнтер Фелингер — австрийский политик, активно призывающий с трибуны Европарламента к расчленению России. Российскую Федерацию он сравнивает с Австро-Венгерской империей и заявляет, что Россия должна распасться на несколько государств так же, как некогда империя Габсбургов.

Напомним, что 11-20 сентября в Армении на базе учебного центра "Зар" миротворческой бригады министерства обороны пройдут совместные армяно-американские военные учения "Арцив партнер-2023". Целью обучения является "повышение квалификации военных подразделений, улучшение армянских военных к плановым боевым действиям и обмен передовым опытом". 

Тем временем, в Госдуме рассказали, что сейчас делает Суровикин. Суровикин якобы "отдыхает после войны".

Спасательная операция завершена: количество жертв возросло. Поисково-спасательная операция в Константиновке завершена.

А США предупредили Ким Чен Ына о "последствиях" поддержки РФ. США призвали северокорейского диктатора придерживаться взятых на себя обязательств.




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