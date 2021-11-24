У Порошенко в Галифаксе были переговоры по предоставлению Украине дополнительного вооружения - Павел Нусс

Дипломатическая служба офиса Порошенко проинформировала о том, что окружение главы государства потребовало от организаторов конференции по Безопасности в Галифаксе отменить приглашение делегации во главе с бывшим президентом, заявил украинский дипломат Константин Елисеев.



Порошенко - фото из отрытых источников





"Конечно же, организаторы пригласили официальных представителей из Киева. И, к сожалению, официальный Киев перед началом конференции начал шантажировать организаторов конференции, канадскую сторону: мол, условием участия высокой делегации состоит в том, если они отзовут приглашение, направленное пятому президенту Порошенко для участия в этой конференции", – сообщил дипломат Константин Елисеев.







Известный украинский политический аналитик Павел Нусс считает, что тон Банковой был отвергнут, и приглашение Президенту Порошенко никто не стал отменять.



"Интересно, на какой результат расчитывали у Зеленского, который сам проигнорировал это стратегически важное мероприятие, делегировав туда министра иностранных дел, который, к слову, никак там себя не проявил. Там вообще никто себя не проявили з представите лей официальных властей. А зачеп? Для этого у нас есть Порошенко, который отлично справился с поставленными перед собой задачами: обращаясь к канадским и американским партнерам, которые принимали участие в конференции в Галифаксе, он призвал предоставить Украине больше вооружения и ускорить интеграцию Украины в НАТО, а сегодня стало известно, что Соединенные Штаты могут передать Украине дополнительное вооружение и направить в Киев военных советников – из-за российской угрозы", — считает эксперт.







Также Павел Нус прокомментировал передачу Украине еще двух катеров класса Island от США.





"По информации из достоверных источников, у Порошенко в Галифаксе были непубличные переговоры с очень влиятельными представителями американского истеблишмента, на которых и поднимался вопрос предоставления Украине дополнительного вооружения", - добавил эксперт.





Напомним, спокойная, взвешенная реакция на данные о концентрации российских войск у украинской границы со стороны Офиса президента у многих вызвала недоумение. Ведь даже на Западе начали больше паниковать, чем внутри Украины. Такая реакция Банковой может объясняться тем, что у Зеленского решили не повторять тактику Порошенко, когда слишком часто кричали: "Волки!". В итоге народ привык к таким возгласам, потеряв бдительность и перестав верить в опасность по российскому вторжению. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире канала "Ukrlife.TV" высказал политолог Владимир Фесенко.

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