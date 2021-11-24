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Фесенко о российской угрозе: у Зеленского не хотят использовать тактику Порошенко

Эксперт считает, что власть не хочет лишний раз сеять панику в обществе из-за российской угрозы, потому ведет себя сдержанно и не накаляет обстановку

сегодня, 07:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Спокойная, взвешенная реакция на данные о концентрации российских войск у украинской границы со стороны Офиса президента у многих вызвала недоумение. Ведь даже на Западе начали больше паниковать, чем внутри Украины. Такая реакция Банковой может объясняться тем, что у Зеленского решили не повторять тактику Порошенко, когда слишком часто кричали: "Волки!". В итоге народ привык к таким возгласам, потеряв бдительность и перестав верить в опасность по российскому вторжению. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире канала "Ukrlife.TV" высказал политолог Владимир Фесенко.

Фесенко о российской угрозе: у Зеленского не хотят использовать тактику Порошенко

Владимир Фесенко. Фото: из открытых источников

"Помните, при Порошенко постоянно звучали немного истерические заявления о том, что вот завтра будет война. А это, как в известной байке про мальчика и волков. Этим можно пугать, но к этому начинаешь привыкать. Поэтому о реальных угрозах нужно говорить тогда, когда они действительно становятся реальными", – отметил Фесенко.

Эксперт считает, что пока что угроза российского вторжения потенциальная. Угроза действительно есть, но не в комплексе. 

По словам политолога, есть такое ощущение, что Россия на всякий случай готовится к атаке на Украину, которую Москва рискнет осуществить, если в Украине все-таки случится энергетический кризис, который может спровоцировать затяжной политический кризис, дестабилизацию внутри страны. Россия может этим воспользоваться. Кремль может повторить историю 2014-го года. Эта тактика, которую Россия уже проводила не единожды.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GBlyTMfWNDU&t=1s
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