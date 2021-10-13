У Кремля может случиться истерика: чего ждать от визита главы Пентагона в Украину

Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе посетит Украину.

Ллойд Остин - фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Военные эксперты оценили для портала "Комментарии" перспективы данного визита.

Позитив для нас и в плане имиджевом (поддержка), и в плане материальном (предоставление помощи)

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов уверен, что визит главы Пентагона – это положительный сигнал для Украины.

"Скорее всего, Остин едет согласовывать план предоставления военно-технической помощи Украине. В последний раз мы его согласовывали, по моему, в 2017 году. Тогда Виктор Муженко, на тот момент начальник Генштаба, ездил в Пентагон. Теперь Остин прибывает сюда. Думаю, он хочет лично увидеть театр военных действий, Вооруженные силы Украины. Наверняка, будет посещение или Генштаба, или какой-то части. Не исключаю и его визита в зону проведения операции Объединенных сил. Знаковый визит. Позитив для нас и в плане имиджевом (поддержка), и в плане материальном (предоставление помощи)", – считает эксперт.

По его мнению, у Кремля по этому поводу может случиться истерика. Не исключено, что РФ даже увеличит количество обстрелов на Донбассе. Но ничего более поделать страна-агрессор не сможет.

"Помощь со стороны США может быть любая. На сегодняшний день тут нет ограничений. В свое время президент Обама наложил вето на предоставление Украине вооружения, но Трамп его отменил. А сейчас Белый дом, в котором сидит Байден, лояльно к нам относится в плане предоставления вооружения. Это может быть всё, что угодно. От аптечек с обезболивающими и кровоостанавливающими препаратами для солдат – заканчивая боеприпасами или различными видами вооружений. Может быть согласован, к примеру, вопрос о возможной передаче нам двух батарей тактической системы противоракетной обороны "Железного купола", которая сейчас проходит апробацию в США", – прогнозирует Олег Жданов.

Единственная интрига – кого покажут министру обороны США в качестве будущего министра обороны Украины

Ветеран, военный и политический эксперт директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко обращает внимание, что визит будет не специально в Украину, а в рамках европейского турне. Глава Пентагона и его команда намерены также посетить Грузию, Румынию, Брюссель. В последнем состоится совещание министров обороны НАТО

"Для меня единственная интрига – кого покажут министру обороны США в качестве будущего министра обороны Украины. Вопрос отставки с посты главы Минобороны Андрея Тарана практически решен. И смысла встречаться с ним Ллойду Остину, вроде как, нет. Но вряд ли ВР до его приезда успеет решить этот давно назревший кадровый вопрос, – отмечает Юрий Кочевенко. – Конечно, будет протокольная встреча с действующим министром. Но в рамках какой-то другой встречи, к примеру, с президентом, возможно, будет в составе этой группы человек, который рассматривается в качестве нового главы Минобороны Украины".

Эксперт не ожидает никаких особых сюрпризов или сенсаций от приезда Остина в нашу страну.

рассчитываю на углубление не только прямой технической помощи от международных партнеров (в виде передачи каких-то сил и средств), но и – содействия в развитии украинских производственных мощностей в оборонном секторе. Чтобы мы могли сами себе обеспечивать, – поясняет Юрий Кочевенко. – А также – помощь в подготовке специалистов военного профиля, которые могли бы этими силами и средствами пользоваться. Ведь можно передать сколько угодно "Джавелинов", "Апачей" или мобильных госпиталей, но если не будет специалистов, умеющих ими эффективно, оперативно и с максимальным КПД пользоваться, толку от этого будет мало". "Я позитивно оцениваю динамику развития американо-украинских отношений в сфере военного сотрудничества. Нам, конечно, всегда хочется большего. И это нормально. И мы должны этого добиваться. Но и тот уровень, который имеется сейчас, для нас является довольно существенным в рамках укрепления обороноспособности. Можно, к примеру, вспомнить недавнее получение материальных средств в виде полевых госпиталей, других технических средств. В контексте же разговоров о возможном создания военной консультативной и учебной миссии ЕС в Украине

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