В Украине может появиться военная учебная миссия ЕС: необходимость и эффективность

Европейский союз рассматривает возможность создания военной консультативной и учебной миссией ЕС в Украине (EU Military Advisory and Training Mission Ukraine). Посол Украины в Германии Андрей Мельник уже обратился с призывом к немецкому правительству поддержать идею.

В Украине может появиться военная миссия ЕС: необходимость и эффективность - фото из открытых источников

Эксперты оценили эту идею для издания "Комментарии", а также рассказали о нее преимуществах и рисках.

Следует учитывать, насколько такой формат важен для нас, с понимаем, что ряд игроков точно будут им недовольны

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж обращает внимание, что сегодня любые миссии извне – сложная модель, которая вызывает разные оценки общества.

"Надо, чтобы мы понимали, что это нужный, позитивный формат для Украины. Чтобы понимали, к чему это приведет. Если приведет к укреплению обороноспособности, выработке каких-то стандартов, оказанию финансовой, экономической, военное помощи Украине, выработке моделей противостояния внешним угрозам – подобные инициативы нужно приветствовать", – считает генерал.

При этом, отмечает он, важно понимать и то, какова будет реакция ряда других стран. Тех же США, которые формируют сейчас другие блоки (недавний их союз с Великобританией и Австралией). Тех же России и Беларуси, у которых такие инициативы точно вызовут определенное раздражение.

"То есть, следует учитывать, насколько такой формат важен для нас, с понимаем, что ряд игроков точно будут им недовольны, – поясняет Николай Маломуж. – Пока это постановочная тема, которая может вызвать как позитивные, так и негативные последствия. Следует глубоко оценить ситуацию, изучить инициативу, проанализировать всё. Пока нет полной расшифровки такой модели, не можем дать ей системную оценку".

Нам важно трансформировать оборонную политику в сторону тотальной обороны

Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко отмечает, что ЕС занимает достаточно осторожную позицию касательно конфликта Украины с РФ. Потому в самом названии новой инициативы – акцент на слове "учебная".

"Я сторонник того, что чем больше не просто контактов, а сотрудничества Украины с ЕС и НАТО – тем лучше. Несмотря на такое мягкое название потенциальной миссии, всё зависит от того, как будут работать обе стороны, чтобы получить реальный результат в реформировании системы обороны Украины", – считает эксперт.

Он напоминает, что Украина за последние полгода приняла два важных стратегии: Стратегию военной безопасности и Основы стратегии национального сопротивления.

"В Стратегии военной безопасности впервые акцентируется, что речь идет о всеобщей безопасности, о тотальной безопасности. Понятие "тотальная оборона" в свое время разработала Финляндия на основе войны с Россией (СССР). Речь о сочетании вооруженных сил и гражданских формирований, отрядов территориальной обороны. Потом эта система тотальной обороны была принята Швецией, Эстонией, Литвой, Латвией, Польшей. Как раз теми странами, которые наряду с Финляндией, Румынией, Словакией поддерживают инициативу о военной консультативной и учебной миссии ЕС в Украине", – подчеркивает Павел Жовниренко.

По его мнению, если Украина будет использовать опыт этих стран, чтобы наполнить реальным содержанием тотальную оборону, если нам в этом помогут те, кто реально хочет помочь и понимает всю опасность, которая исходит от России, это было бы замечательно.

"Нам важно трансформировать оборонную политику в сторону тотальной обороны, – уверен Павел Жовниренко. – Закон об основах национального сопротивления тоже в этом русле идет. Но там, к сожалению, упор на централизации, всё через Киев. А в нормальной тотальной обороне – отряды территориальной обороны в каждом населенном пункте автономны, никуда не передислоцируются. Это местные жители, которые знают местность, что дает эффективность. И очень высока, в случае необходимости, скорость развертывания такого отряда территориальной обороны. Чтобы удерживать до прихода основных вооруженных сил какие-то ключевые объекты (мост, станция, въезд в населенный пункт и так далее)".

Для создания мощной системы ПВО, а также флота, который может стать весомым аргументом на Черном море, Украине нужна консультационная помощь

Директор Международного института политической философии Виктор Савинов акцентирует, что президент Владимир Зеленский очень четко сформулировал приоритеты Украины в военной области – противовоздушная оборона (ПВО) и флот. И если помощь будет в данном направлении – это огромный плюс.

"Как система ПВО, так и морские силы являются высокотехнологичными видами вооружений. Хоть Украина создавала ранее одни из передовых технологий в этих отраслях, в целом технологическая линейка в Украине утрачена, – отмечает Виктор Савинов. – Поэтому, скорее всего, для создания мощной системы ПВО, а также флота, который может стать весомым аргументом на Черном море, Украине нужна консультационная помощь. И Украина будет приветствовать любые действия, направленные на укрепление системы ПВО и расширение зон влияния нашего государства, благодаря строительству флота".

Ранее издание "Комментарии" писало, что ЕС планирует бороться с большой коррупцией в Украине.





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