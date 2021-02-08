Twitter верифицировал аккаунт МИД РФ в Крыму: как отреагировали в Сети

Существующий более пяти лет аккаунт Министерства иностранных дел (МИД) РФ в аннексированном Крыму, городе Симферополь, был верифицирован в социальной сети Twitter.

В Twitter был верифицирован аккаунт МИД РФ в Крыму - фото: из открытых источников

Вчера, 7 февраля, аккаунту был присвоен официальный статус и он был помечен специальной синей галочкой, которая свидетельствует о подлинности данной страницы. Отметим, что в основном социальная сеть верифицирует страницы знаменитостей, блогеров, политиков, а также официальные страницы.





"Эта учетная запись была проверена, потому что она занимает важную позицию в категории правительственных, новостных, развлекательных или других специализированных учетных записей", — сообщает администрация Twitter.

Реакции пользователей социальной сети не заставили себя долго ждать. После верификации аккаунта, в Твиттере начали появляться посты различных людей, в которых они высказывались о произошедшей ситуации, подкрепляя записи хэштегами #TwitterSupportsTerrorism и #CrimeaIsUkraine. Стоит отметить, что мэр Киева Виталий Кличко также сделал на своей странице пост, поставив в конце эти два хэштега.

В целом, пользователи данной социальной сети отрицательно отреагировали на верификацию аккаунта (МИД) РФ в Крыму. Об этом свидетельствуют многочисленные негативные комментарии.

"Это что вообще такое, Твиттер?", "Приїхали. Твіттер, давай не чуди", "Ребят, вы чего?", "Какая прелесть. Твиттер, оказывается, та ещё помойка. Двойные стандарты во всю", "Твиттер дал галочку вот ЭТОМУ тем самым фактически подтвердив что считает крым российским", "Сегодня утром без объявления войны Twitter наградил галочкой верификации аккаунт МИД РФ в оккупированном Крыму", — такие комментарии можно встретить на просторах социальной сети Твиттер.

На странице (МИД) РФ в Крыму нет никаких комментариев по этому поводу. Администрация Твиттера пока также никак не прокомментировала ситуацию.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что Кулеба назвал условие для подачи воды в Крым, а также о том, что ФСБ арестовало украинку на границе с оккупированным Крымом.





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